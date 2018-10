Në Këln të Gjermanisë xhirohet filmi më i ri Visar Morinës

Pas sukseseve me filmin “Babai” i cili fitoi në Festivalin e Karlovy Varyt për regjinë më të mirë, skenaristi dhe regjisori Visar Morina sjell projektin më të ri kinematografik “Exile”, skenari i të cilit është shpërblyer me çmimin prestigjioz gjerman “Lola’s Gold”.

Filmi rrëfen tregimin e Xhaferit, një inxhinier i kimisë me origjinë nga Kosova, i cili ndjehet i diskriminuar dhe i ngacmuar në vendin e punës, gjë që e zhytë atë në krizë të identitetit.

“Exile” është bashkëprodhim në mes të Komplizen Film Gjermani, Ikonë Studio Kosovë dhe Frakas nga Belgjika i financuar nga: Minister of State for Culture and Media, Film- und Medienstiftung NRW, German Federal Film Fund, Belgium Film Tax Shelter, Medienboard Berlin Brandenburg, Qendra Kinematografike e Kosovës, Eurimages, German Federal Film Board.

Film “Exile” sjell një kastë briliante të aktorëve sikur Sanrda Hüller e njohur për rolin e sajë në filmin “Toni Erdmann”, Mišel Matičević, ndërsa në film do të paraqiten aktorët shiptar Astrit Kabashi, Valentina Dubovci, Flonja Kodheli, Getuart Hajrizaj, Ameli Kabashi.

Xhirimet e filmit përfundojnë në fund të muajit tetor ndërsa filmi pritet të jetë i gatshëm në mes të vitit të ardhshëm.