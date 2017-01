Ndrojtja, pasiguria dhe humbja e vetëbesimit, rezultat i ngacmimeve në shkolla

N.K, tashmë 24 vjeç, thotë se gjatë kohës kur ajo vijonte mësimet në shkollën fillore po edhe në të mesmën ndihej inferiore kundrejt shoqërisë me të cilën rrethohej.

“Unë si fëmijë kam qenë e butë dhe mendoj mjaft e shoqërueshme, mirëpo ka kaluar shumë kohë deri sa kam gjetë miq të vërtetë. Kam qenë mbipeshë si fëmijë por asnjëherë nuk më ka brengosur trupi im deri në momentin kur shokët në shkollë më etiketonin me emra të pahijshëm dhe më mënjanonin nga secili aktivitet”, thotë ajo.

N.K. thotë se ndoshta ka kaluar shumë kohë duke qarë dhe duke provuar të humbë peshë, duke ndenjur kohë pa ngrënë vetëm që të përshtatet në rrethin e shoqërise. Kjo kishte ndikuar shumë edhe në uljen e notave si në shkollën fillore ashtu edhe në të mesmen pasi që gjithçka që donte ishte dashuria dhe pranimi në shoqëri.

“Andaj i kuptoj më së miri fëmijët që marrin ofendime të vazhdueshme nga shokët dhe besoj se edhe mësimdhënësit duhet të ndërhyjnë për ndryshime, sepse në rastin tim, si fëmijë i ndrojtur, asnjëherë nuk kam pasur përkrahje nga mësuesit”, thotë N.K.

Liridona Rrahmani, e re në fushën e psikologjise, thotë se ngacmimet nga shoqëria ndikojnë negativisht si në zhvillimin emocional ashtu edhe në atë intelektual.

“Po, normalisht ngacmimet ndaj shokëve ndikojnë negativisht për secilin individ që ndihet ndryshe nga të tjerët, sepse ata mund të jenë të preokupuar duke menduar rreth ofendimeve që i bëhen çdo ditë nga bashkëmoshatarët e tyre. Mund të bijnë ne depresion dhe nuk kanë kohë të koncentrohen në mësime, sepse depresioni i krijuar nga shtrypja e tjerëve emocionalisht nuk i lejon të fokusuhe në mësimet shkollore”, thotë ajo.

Sipas Rrahmanit, këta fëmijë kanë ngecje në zhvillimin e intelektit si dhe në atë emocional pasi që humbja e vetëbesimit për veprim ju humbë atyre shumë shanse në jetë. Rrjedhimisht, ata kryesisht zgjedhin vetminë apo tërheqjen që të tejkalojnë më lehtë atë që përjetojnë.

Nga ana tjeter, Violeta Fejzullahu, arsimtare në shkollën fillore “Gjergj Fishta” në Prishtinë, konfirmon ngacmime ose shpërfillje nga ana e shokëve tek nxënësit, mirëpo ajo vazhdimisht provon ta largojë këtë fenomen nga orët e saj mësimore nëpërmjet metodologjisë së mësimit.

“Ata ndihen shumë keq madje i ndikon edhe në nxënien e mësimit, pasi që nuk interesohen edhe pse ndoshta janë shumë të shkathtë sidomos në lëndën të cilën unë e jap. Hidhërimet e tyre, pa dyshim ndikojnë edhe në disponimin tim, keshtu që provoj me metoda mësimore t’i shmangë problemet e tilla duke bërë punë grupore, aktivitete dhe lojëra të ndryshme ku secili përfshihet pa dallim”, shprehet Fejzullahu.

B.T. i cili që sa kohë bën punë vullnetare me fëmijët, thotë se ai gjithashtu është ndjerë viktimë e ngacmimeve në shkollë si pasojë e angazhimit të madh në mësime dhe që nuk e kishte gjatësinë e njëjtë me shokët. Ai mohon se kjo i ka nxënien e mësimit, mirëpo pranon se ndonjëherë ka menduar edhe të ndërrojë shkollën, por se me kalimin e kohës e ka kuptuar se kjo është diç e paevitueshme.

“Më kanë ngacmuar kryesisht se isha me trup më i vogël se shokët në përgjithësi, por edhe pse isha nxënës që arrija gjithmonë rezultatet më të larta në klasë, shkak ky që mua më shtyu edhe me shumë të punoj mirëpo kam punuar kryesisht vetëm dhe ndoshta kjo mund të jetë ndër arsyet pse nuk jam i mirë në punën në grupe”, thotë B.T.

Qendresa Murati, edukatore, konsideron se ngacmimet e nxënësve mes vete pa dyshim ndikojnë në rezultatet mësimore dhe humbasin dëshirën e disave të përfshihen në aktivitete.

“Unë kam hasë në rastet ku fëmiu më i gjatë që është në të njejtën moshë me atë të cilin ndoshta është më i shkurt e ndien veten ma të rritur. Mandej fjalët e tyre ndaj tjetrit kanë bërë që ai të ndjehet i nençmuar. Kjo gjë ka ndikuar edhe në aktivitetet e lira kur nxënësit kanë luajtur ndonjë lojë dhe nxënësi me shkurtgjatësi nuk është inkuadruar në lojë për shkak se ka humbur vetëbesimin në vete”, thotë ajo.

Nga një hulumtim i Policisë së Kosovës mbi dhunën dhe sigurinë në shkolla, edhe pse format e ngacmimeve dhe dhuna nëpër shkolla është në ulje, ende ka raste të ngacmimeve dhe dhunës, e rrjedhimisht nga kjo e fundit, madje edhe humbje jetësh të nxënësve.

Fatbardha Tërpeza