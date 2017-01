Nderohet pedagogu Haki Imeri “Hero i Kosovës” dhe bëhen homazhe te varri i tij

Presidenti i Republikës së Kosovës, Hashim Thaçi, sot ka bërë homazhe te varri i Haki Imerit në fshatin Turiqec të Skënderajt.

Thaçi ka thënë se familja Imeri, në Vojnikë, që në fillet e UÇK-si ishte bërë bazë.

Kreu i shtetit tha se njëri nga pjesëtarët e saj, Imer Imeri, gjatë qëndrimit në Gjermani, si punëtor ishte lidhur me krerët e lëvizjes patriotike, gjegjësisht me atdhetarin e shquar, shkrimtarin dhe gazetarin Jusuf Gërvalla.

Nën patronatin e presidentit Thaçi, në shenjë nderimi për Haki Imerin, në Shkollën Fillore dhe të Mesme të Ulët “Abedin Rexha” në Turiqec, u organizua edhe një Akademi Përkujtimore.

Hakiu, si një intelektual i ri, profesor i formuar dhe edukuar me frymë patriotike, presidenti Thaçi tha se ishte pjesë e aktiviteteve patriotike të kohës.

Thaçi theksoi se Hakiu ishte aktiv edhe në lëvizjen popullore të pajtimit të gjaqeve. Kurse, me daljen në skenë të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, Hakiu dhe shumë anëtarë të tjerë të familjes Imeri, i ishin bashkuar luftës për liri dhe çlirim.

“Sot, vetëm kjo familje numëron nëntë veteranë. Janë këta burra dhe djem që me krenari bartin krahas statusit të veteranit edhe emrat me domethënie sa kuptimplote aq edhe patriotike”, tha presidenti.

Edhe të parët e tij, që nga Ymer Binaku e këtej, presidenti Thaçi theksoi se ishin krah për krah me kryengritësit e lëvizjes kaçake, lëvizje e cila kishte rrënjët në luftën kundër sundimit të Perandorisë Osmane në fillim të shekullit njëzet, për të vazhduar kundër pushtimit serb që nga lufta e parë dhe e dytë ballkanike.

Krahas trimave si Azem Bejta, Shotë Galica, Ahmet Delia, Shaqir Smaka, Miftar Dauti dhe shumë e shumë të tjerëve, presidenti tha se ishte edhe Ymer Binaku, gjyshi i Imer Imerit, që asnjë ditë nuk i lanë të qeta dhe të sigurta forcat serbe.

“Familja Imeri nuk e ndali rezistencën as gjatë Luftës së Dytë Botërore. Në ditët më të vështira, pjesëtari tjetër i kësaj familjeje, Tahir Ymer Binaku u radhit me forcat rezistuese të komandantit Shaban Polluzha. Këta kryengritës u identifikuan me fatin e popullit të tyre”, shtoi ai.