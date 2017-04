Muzika korale prezantohet sonte në DAM Festival

Dy kore dhe 3 dirigjentë do të performojnë në mbrëmjen e dytë të festivalit DAM. Kori Symbiosis në drejtimin e Behar Veselit dhe kompozitorit Damjan Temkov do ngjiten të parët në skenën e “DAM” ndërsa mbrëmja do të përmbyllet me programin e përgatitur nga kori i formuar rishtas “Siparantum” nga Peja e që në koncertin promovues do të dirigjohen nga Memli Kelmendi dhe mysafir special nga Kroacia dirigjenti dhe kompozitori eminent Josip Delg’ Ivellio.

“Simbioza” është ansambël vokal i cili paraqitet në funksion të përfaqësimit të bashkimit të këngëve që kanë tipare të rëndësishme kombëtare për vendet nga të cilat rrjedhin. Ideja paraqitet në formën e një projekti multietnik, multikulturor dhe arsimor, i cili rrjedh nga bashkëpunimi i përditshëm i pedagogëve të rinj në lëmin e arsimit, Damjan Temkov dhe Behar Veseli. Nëpërmjet bashkimit të gjuhëve dhe melodive të ndryshme, të përpiluara në formë përfundimtare si unifikim i këndshëm ato ndikojnë si shembull edukativ nëpërmjet prizmit të së cilit paraqitet tendenca për bashkëjetesë, bashkësi, tolerancë dhe nxitje për pranimin e konceptit multietnik. Projekti “Simbioza” deri tani ka realizuar gjashtë koncerte.

Kori “Siparantum” u themelua mbi bazat e forta të trashëgimisë së këndimit artistik koral në Pejë që nga shekujt e kaluar. Siparantum ka për qëllim promovimin e Kosovës në Ballkan e më gjerë përmes muzikës së mirëfilltë artistike. Këtë vit “Siparantum” do të debutojë jashtë Kosovës me program recital në Kroaci. Dirigjent permanent i korit është Memli Kelmendi.

Në këtë mbrëmje do të interpretohet edhe vepra premierë e kompoizitore Dafina Zeqiri Nushi.

Festivali DAM do vazhdojë aktivitetin nga 2 prill në lokacion tjetër, Klubin e Boksit.