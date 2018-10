Muzika klasike përmirëson jetën

A mundet që një dozë e përditshme e muzikës klasikë të ju ndryshojë jetën? Duket pak e vështirë për ta besuar, mirëpo është e mundur.

Ne jemi specie të lidhura ngushtë me muzikën- gjithmonë kemi qenë, gjithmonë do të jemi. Ne komunikojmë me njëri-tjetrin përmes muzikës. Jemi zhvilluar duke kënduar së bashku, duke u mbledhur rreth zjarrit e duke treguar histori përmes këngës.

Mirëpo me ritmin e jetës së sotme, kush ka luksin që të dëgjojë muzikë çdo ditë? Sidoqoftë, pikërisht tani, kemi nevojë më shumë se kurrë për përjetimin emocional që muzika- në veçanti muzika klasike- na sjellë.

Muzika klasike ndihmon në largimin e ankthit. Më qetësuese është të dëgjosh këngë të lehta sesa të humbësh kohë në rrjete sociale. Është një veprim i vogël që të shëron shpirtin.

Muzika klasike është një formë arti që për disa arsye mendohet të jetë e rezervuar vetëm për një pjesë njerëzish. Mirëpo, nuk duhet të jetë kështu. Të gjithë mund të përfitojmë nga tingujt e bukur të saj. Veprat më të mëdha të muzikës zhvillojnë empatinë: ato na mundësojnë të udhëtojmë në periudha të tjera pa lëvizur nga vendi. Ka pak gjëra në jetë që muzika klasike nuk mund t’i zbukurojë. Kjo është muzika e jetës.