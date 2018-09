Muzetë e Instagramit

Candytopia, ekspozita që ndodhet në Manhatan dhe San Francisko, ka disa ngjashmëri me Disneyland – një udhërrëfyes i maskuar, pamje fantazie dhe dhe fëmijë të çuditur. Në Candytopia nuk ke ç’të bësh tjetër përveç se të pozosh dhe duket sikur këtë po e bëjnë të gjithë. Instalacioni është i organizuar në disa dhoma me tema të ndryshme; ju kaloni nëpër ato të joshur nga premtimi për ëmbëlsira në secilën prej tyre. Ka skulptura komplekse të kafshëve dhe bishave, të përpunuara nga ëmbëlsirat. Poashtu ka një skulpturë prej dylli të këngëtares Katy Perry dhe një gropë të mbushur me marshmallows falso.

Candytopia nuk e ka qëllimin të jetë taman museum, park lojrash apo një vend shitjesh. Është kombinim i gjithë këtyre, por më së shumti është një “eksperiencë”. Është ndër më të fundit në rradhën e këtyre “eksperiencave”, që janë të përhapura në shumë qytete. Disa e quajnë vetën muze, e disa të tjerë ikin nga ky term, mirëpo të gjitha janë një lloj ekspozite që shërbejnë si sfond ku mund të bësh foto për Instagram.

Krijuesit e këtyre e kanë kuptuar se shumë njerëz duan të bëjnë foto në një muze, pa vizituar një muze tradicional.

Shumë nga këto “eksperienca” kanë si temë ushqimin, apo e përfshijnë atë disi. Candytopia shkon në ekstremitet, duke shndërruar artin në ëmbëlsira, në një galeri që është mjaft interesante t’a shohësh.