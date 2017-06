Mustafa vizitoi stadiumin “Adem Jashari” e ndërtuar sipas standardeve të UEFA dhe FIFA

Kryeministri i Republikës së Kosovës, Isa Mustafa, vizitoi Stadiumin Olimpik “Adem Jashari” në Mitrovicë, ku sot kanë përfunduar punimet të cilat e kanë shndërruar në Stadium me standardet e UEFA-së dhe FIFA-së, duke zgjidhur përfundimisht problemin e ndeshjeve të Kosovës.

Gjatë kësaj vizite, ishin të pranishëm dhe ministri i Kulturës, Rinisë dhe Sportit, Kujtim Shala dhe kryetari i Mitrovicës, Agim Bahtiri.



Shala, bëri të ditur se sot është dita e fundit e punimeve në Stadiumin Olimpik “Adem Jashari” dhe se ky është kthyer në stadium të kategorisë së dytë.

“Punimet janë verifikuar, janë testuar sistematikisht dhe përfundimisht janë pranuar në UEFA dhe FIFA. Kjo do të thotë që ne praktikisht kemi zgjidhur problemin e garimit të klubeve tona në garat ndërkombëtare. Po ashtu, kemi zgjidhur problemin e ndeshjeve miqësore të kombëtares së Kosovës, ndërkaq bashkë me Federatën e Futbollit kemi kërkuar që UEFA të sugjerojë edhe kushtet shtesë, që brena dy- tre muajve të plotësojmë edhe standardet për një stadium të kategorisë së katërt”, tha Shala.

Ai, po ashtu, bëri të ditur se janë bërë investime në stadiumin e Prishtinës dhe se ai do të jetë gati për Kombëtaren e Kosovës.

“Investimet tjera në stadiume, të cilat ne i bëjmë me qëllim që edhe ato stadiume t’i kthejmë në stadiume që plotësojnë kushtet për zhvillimin e garave ndërkombëtare do të jenë Gjilani dhe Peja, si dhe do të vazhdojmë investimet në të gjitha qytetet e mëdha dhe të vogla që brenda katër- pesë vjetëve të ardhshme të finalizojmë të gjithë rrjetin e stadiumeve bashkë me palestrat të tjera dhe kështu të zgjidhim përfundimisht problemin e infrastrukturës”, tha ministri Shala.