Mustafa: Unë vlerësoj se Qeveria e Kosovës ka arritur suksese të jashtëzakonshme

Kryeministri, Isa Mustafa, ka mbajtur konferencën për fundvit 2016, duke përmendur sfidat por edhe të arriturat e këtij viti.

Jam sot këtu me ju, që së bashku të nxjerrim bilancin e vitit 2016, të shpalosim të arriturat konkrete, të cilat i kemi pasur gjatë kësaj periudhe po ashtu edhe sfidat me të cilat jemi përballur gjatë këtij viti.

Unë vlerësoj se Qeveria e Republikës së Kosovës ka arritur suksese të jashtëzakonshme, jo vetëm karshi situatës me të cilën jemi ballafaquar, por edhe karshi sfidave të cilat kanë qenë këtë vit.

Këtë e mbështes në fakte, e mbështes në rritjen ekonomike më të lartë në rajon për dy vite me radhë, për buxhetin më të lartë në histori të Kosovës, mbi 2 miliardë euro, për uljen rekorde të papunësisë nga 35 % në vitin 2014, në 26 % në vitin 2016, për nënshkrimin e MSA-së, me përmbushjen e kritereve dhe marrjen e rekomandimit për liberalizimin e vizave, për marrjen e kodit telefonit, për rritjen më të madhe të pensioneve dhe përkrahjes sociale që ka ndodhur ndonjëherë mbi 25 % deri në 70 % për pensionet, për adresimin e çështjes së veteranëve, e cila çështje është zgjidhur pas 17 viteve, për anëtarësimin në UEFA dhe FIFA, për vlerësimet më të larta ndërkombëtare të FMN-së dhe Bankës Botërore lidhur me qëndrueshmërinë makroekonomike dhe qëndrueshmërinë buxhetore. Por, konsideroj se një prej sukseseve është që kemi demonstruar stabilitet institucional e shtetëror dhe lidership politik për të mos lejuar zhytjen e vendit në kaos dhe anarki.

Sa i përket vitit 2016, më lejoni që shkurtimisht të përmend disa prej dhjetëra të arriturave kryesore që janë shënuar gjatë këtij viti, si rezultat i përkushtimit të Qeverisë së Republikës së Kosovës dhe institucioneve tjera.

Në ekonomi, kemi rezultate të prekshme, të vlerësuara nga institucionet ndërkombëtare dhe të vërtetuara me të dhëna reale pozitive. Edhe këtë vit presim rritje ekonomike mbi 4 %, më e madhja në rajon, kemi rritje të fuqishme të zhvillimit ekonomik, fuqizim të sektorit privat, vitin e kaluar kishim rreth 18 mijë të rinj të punësuar, sivjet presim që të kemi rreth 20 mijë vende të reja të punës.

a) Në fushën e financave, kemi rezultate të mëdha në reformat fiskale, të cilat kanë rezultuar me përmirësimin e kushteve të të bërit biznes, të cilat janë vlerësuar shumë lart nga Raporti i Bankës Botërore për vitin 2016 në dy indikatorë.

E arritur e madhe në fushën e financave është edhe përgatitja e buxhetit mbi 2 miliardë euro, në koordinim të ngushtë me partnerët e koalicionit dhe me të gjitha dikasteret qeveritare një nga një.

b) Në fushën e zhvillimit ekonomik, është miratuar Ligji për Trepçën, aq shumë i pritur nga minatorët dhe qytetarët tanë, i cili ka hapur mundësi për zhvillimin e kësaj ndërmarrje vitale për ekonominë e Kosovës dhe është punuar dhe po punohet intensivisht në përgatitjet në ngritjen e Termocentralit “Kosova e Re”.

c) Në bujqësi është rritur ndjeshëm përkrahja për bujqit duke arritur rezultate të konsiderueshme në sasi dhe cilësi të prodhimeve vendore. Është rritur konsumi i prodhimeve vendore, janë shtuar sipërfaqet e mbjella për shkak të rritjes të interesit të bujqve që ata të merren me bujqësi, sepse është treguar fushë shumë e rëndësishme për ne.

d) Në infrastrukturë është punuar fuqishëm në përfundimin e rrugës për Shkup, si arterie e rëndësishme ekonomike, është punuar në autostradën për Pejë, për Mitrovicë, dhe planifikojmë të nisim punën për ndërtimin e autostradës për Gjilan e Podujevë. Janë bërë të gjitha përgatitjet për fillimin e rikonstruimit të hekurudhës, në zgjerimin e hyrje-daljeve nëpër qytetet më të mëdha të Kosovës.

e) Në Tregti dhe Industri si rezultat i punës së madhe, Banka Botërore ka renditur Kosovën në raportin e të “Bërit Biznes 2017” në vende shumë më të lartë dhe masat të cilat po i merr kjo ministri tani, konsideroj se të avancojnë Kosovën edhe më tutje në të ardhmen.

Në politikën e jashtme kemi fuqizuar subjektivitetin ndërkombëtar të Kosovës në shumë aspekte. Jemi njohur nga Suriname dhe Singapori, kemi vendosur marrëdhënie diplomatike, jemi anëtarësuar në disa organizata dhe konventa ndërkombëtare. Jemi anëtarësuar në UEFA, FIFA, jemi pranuar në Gjykatën e Përhershme të Arbitrazhit, ka hyrë në fuqi Konventa e Apostiles, po ashtu Ministria e Brendshme ka nënshkruar marrëveshjen me Agjencinë Evropiane FRONTEX. Kemi zhvilluar dhjetëra vizita bilaterale dhe kam marr pjesë në forume multilaterale në disa kontinente. Kemi takuar udhëheqësit kryesor të botës demokratike, Presidentin Barack Obama, sekretarin Kerry, sekretarin e ri dhe të kaluarin të Kombeve të Bashkuara, kemi takuar mbretër, presidentë, kryeministra, ministra e drejtues organizatash ndërkombëtare dhe me të gjithë këta kemi biseduar për bashkëpunimin me Kosovën për avancimin e marrëdhënieve tona.

a) Në rrugën evropiane, kemi avancuar agjendën integruese. Kemi zhvilluar në Bruksel takimin e parë të Këshillit për Implementimin e MSA-së, që ka qenë një takim shumë i rëndësishëm për ne. Kemi prezantuar në Prishtinë me komisionerin Hahn, Agjendën e Reformave Evropiane, që kryesisht mbështetet në ekonomi, e cila i mundëson Kosovës avancimin e proceseve eurointegruese. Më herët kemi marr nga Komisioni Evropian rekomandimin pozitiv për liberalizimin e vizave, dhe i kemi përmbushur të gjitha kriteret, por pres që kriteri që ne duhet ta përmbushim është sa i përket ratifikimit të vijës kufitare me Malin e Zi.

b) Në raport me NATO-n, Sekretari i saj Stoltenberg, na ka konfirmuar avancim substancial të bashkëpunimit si dhe pjesëmarrjen e Kosovës në programet e ndryshme të NATO-s. Këshilli i Atlantikut Verior është pajtuar për fuqizimin e bashkëpunimit të NATO-s me Kosovën, duke përfshirë aktivitete shtesë të dizajnuara për të fuqizuar bashkëveprimin e Kosovës me NATO-n.

c) Sa i takon dialogut të ndërmjetësuar nga BE-ja me Serbinë, kemi vazhduar me konstruktivitetin tonë, të cilin e konsiderojmë vlerë edhe përkundër sabotimit të procesit nga Serbia, e cila nuk po i zbaton marrëveshjet, po ngrit mure, por që po i nxjerr në shesh komplekset dhe destruktivitetin e saj, të një politike gati 25 vjeçare serbe.

Këtë vit, do të veçoja, alokimin e Kodit Telefonik 383 për Republikën e Kosovës dhe konsideroj se kjo është një arritje të madhe duke bërë një hap të rëndësishëm në kompletimin e elementit të shtetësisë edhe në këtë fushë.

d) Janë fuqizuar kontaktet me diasporën, janë rritur aktivitetet dhe është arritur edhe një bashkëpunim edhe më i madh. Ka angazhim në bashkëveprimin e bashkatdhetarëve tanë me Kosovën në interesimin e tyre për të investuar në Kosovë, në inkuadrimin në jetën politike, në jetën sociale dhe në jetën kulturore dhe besoj se po krijohet një bazament gjithnjë e më i madh që ata të bëhen një element shumë i rëndësishëm i zhvillimeve.

Në fushën e rendit dhe ligjit është punuar me përkushtim në përgatitjen e legjislacionit dhe fuqizimin e sektorit të drejtësisë, si një prej prioriteteve themelore për perspektivën e shtetit tonë.

Policia dhe organet tjera të zbatimit të ligjit, kanë punuar mirë në parandalimin dhe zbardhjen e krimeve. Kemi vlerësime të larta për policinë e cila renditet si më të besueshmet në rajonin. Është bërë punë e jashtëzakonshme e organeve të rendit, Policisë dhe AKI-së, në parandalimin e dhunës dhe të akteve, të cilat do të rrezikonin jo vetëm Kosovën, por edhe vendet fqinje. Organet tona, kanë dhënë kontribut esencial edhe në disa raste tjera shumë të rrezikshme, që do të mund të ndodhnin, të cilat do ta destabilizonin këtë pjesë të Evropës. Është intensifikuar lufta kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit dhe mund të them se në Qeveri gjatë gjithë kësaj periudhe kemi marrë vendime shumë të rëndësishme konkrete.

Forca e Sigurisë së Kosovës ka vazhduar ngritjen e kapaciteteve, duke u dëshmuar gjithnjë e më shumë si një forcë e gatshme për t’u shndërruar në Forcë të Armatosur të Kosovës. Në raport me avancimin substancial të bashkëpunimit me NATO-n, do të konsiderohet mënyra që FSK, në suaza të mandatit të saj, të marrë pjesë si vëzhguese në ushtrimet e Qendrës Koordinuese Euro-Atlantike për Reagim në Fatkeqësi (EADRCC). Po ashtu, do të eksplorohen mënyrat që FSK-ja, në koordinim me Ekipin Këshilldhënës Ndërlidhës, të marrë pjesë edhe në ushtrimet e KFOR-it, në përputhje me mandatin e saj.

Në arsim, po kompletohet në tërësi infrastruktura dhe tashmë jemi fokusuar krejtësisht në ngritjen e kualitetit të mësimdhënies dhe mësimnxënies në të gjitha nivelet. Pas vlerësimit të PISA-së, të cilin ne vetë e kemi kërkuar që të dimë se ku jemi me cilësinë e arsimit, tani e kemi një pasqyrë shumë të qartë të fushave në të cilat duhet të bëjmë përmirësime në periudhën e ardhshme dhe do të orientojmë të gjitha energjitë që të përmirësojmë cilësinë e arsimit në të gjitha nivelet.

Në shëndetësi, kemi bërë punë shumë të madhe në përgatitjen e fillimit të funksionalizimit të sigurimeve shëndetësore të cilat do të startojnë nga mesi i vitit të ardhshëm. Kemi filluar punën në ndërtimin e disa objekteve shëndetësore të rëndësishme, siç është fjala për objektin e Emergjencës në Prishtinë dhe spitalet rajonale në disa qendra.

Në sferën e Kulturës, Rinisë dhe Sportit, përveç anëtarësimit historik në UEFA dhe FIFA, duhet të përmendi debutimin në xhudo, në futboll, në futsall, nw basketboll, në boks, në not e shumë disiplina tjera. Po punohet shumë në përmirësimin e infrastrukturës së stadiumeve dhe të sallave sportive nëpër komuna. Janë përkrahur të gjitha aktivitetet kulturore, zonat arkeologjike, është punuar në mbrojtjen e trashëgimisë kulturore, në sfera të ndryshme dhe mund të them se rinia ka pasur mbështetje në realizimin e aktiviteteve të saja në mënyrë që të hapen mundësitë e shprehjes së kreativitetit të tyre.

Në fushën e mjedisit është treguar kujdes në marrjen e Masave dhe në Përmirësimin e Cilësisë së Ajrit dhe Gjendjes së Mjedisit në Kosovë, duke përfshirë tejkalimin e gjendjes së cilësisë së ajrit me të cilin ne po ballafaqohemi dhe masave të cilat duhet të ndërmerren në parandalimin e ndotjes. Është përgatitur plani i masave për zvogëlimin e ndotjes me masa afatshkurtra, afatmesme dhe afatgjata dhe ne do të bashkërendisim gjitha aktivitetet me organet dhe institucionet e Republikës së Kosovës.

Në fushën e mirëqenies sociale, kemi vazhduar përkrahjen përmes skemave sociale dhe rasteve konkrete. Kemi implementuar rritjen historike prej 25 % për rastet sociale dhe rritjen deri në 50 % të pensioneve kontributdhënëse, varësisht nga përvoja e punës dhe kriteret tjera. Ka rënie të papunësisë, si dhe nga masat aktive të tregut të punës, kanë përfituar mbi 8 mijë qytetarë. Janë krijuar mundësi të punësimit sezonal jashtë vendit si dhe projekte të praktikës në punë e shumë projekte të tjera të dobishme për punëkërkuesit kosovarë.

Ka vazhduar reforma në administratën publike edhe tashmë janë bërë përgatitjet e duhura që deri në muajin e parë të vitit të ardhshëm, të miratohen dokumentet për Ligjin mbi Shërbimin Civil, Ligjin për Pagat dhe Ligjin për Organizimin e Administratës Shtetërore. Po ashtu, do të punojmë mbi bazat që i kemi vënë këtë vit në racionalizimin e të gjitha Agjencive edhe ato që janë përgjegjësi të Qeverisë së Republikës së Kosovës, edhe ato që janë përgjegjësi e Parlamentit dhe të agjencioneve tjera të pavarura.

Kemi arritur rezultate të rëndësishme edhe në pushtetin lokal. Vlerësojmë se është rritur performanca e komunave, ka progres në administrimin lokal, në ofrimin e shërbimeve dhe në përmirësimin e jetës për qytetarët.

Është rritur përkrahja për komunitet tjera jo shumicë, si ato boshnjake, turke, rome, ashkalinjtë dhe egjiptasit.

Këto janë vetëm një pjesë e vogël e të arriturave, pasi që konsideroj se nuk kemi nevojë të hyjmë në detaje të veçanta, por kam bërë përpjekje që të përfshij fusha të caktuara me dimensione të caktuara të aktiviteteve.

Mirëpo, sa i takon sfidave kryesore, me keqardhje më duhet të përmendi mungesën e konsensusit në nivel të Parlamentit për tejkalimin e demarkacionit, e cila po ndodhë për shkak të një kauze politike që unë e konsideroj krejtësisht për përfitime elektorale. Qytetarët e Kosovës sot nuk kanë mundësi të lëvizin pa viza pikërisht për shkak të këtyre interesave personale dhe unë mendoj se kjo mbetet pikë e zezë në politikbërjen 17 vjeçare në Kosovë. Por, edhe përkundër kësaj, ne do të vazhdojmë të punojmë fuqishëm që kjo të zhbllokohet dhe në fillim të vitit të ardhshëm të kemi mundësi ta kalojmë demarkacionin, t’i heqim vizat qytetarëve, pasi që, të gjitha kriteret tjera i kemi përmbushur me përpikëri ashtu siç është kërkuar nga ne.

Sfidë mbesin edhe problemet e improvizuar nga ana e Serbisë në veri të vendit. Sfidë mbesin edhe çështjet në arsim dhe shëndetësi, sidomos ngritja e cilësisë, ofrimit të shërbimeve të institucioneve shëndetësore dhe ofrimi cilësisë më të madhe në fushën e arsimit. Në këto fusha ne do të përqendrojmë energjitë, përkrahjen materiale dhe besojmë se do të avancojmë për një periudhë të shkurtër.

Tani më lejoni të rikujtoj rezultatet e jashtëzakonshme që nuk lidhen me punën e Qeverisë, por që e kanë bërë madhështor këtë vit.

– Këtë vit, Kosova fitoi Medaljen e Artë në Lojërat Olimpike të Rios, duke u bërë sensacion global;

– Gjatë këtij viti në Vatikan u shenjtërua Nëna jonë Terezë duke u bërë figurë botërore dhe u ngrit në piedestalin më të lartë të saj dhe ngriti edhe emrin e kombit tonë.

Prandaj, nëse në retrospektivë do të përpiqeshim të përshkruanim këtë vit, mund të themi se viti 2016 shpërfaqi botërisht vlerat e femrës shqiptare, të simbolizuara në mënyrën më shembullore nga humanizmi i Shën Terezës, nga magjia sportive e Majlinda Kelmendit, të cilave i janë shtuar edhe disa suksese dhe emra të tjerë siç janë Rita Ora, Dua Lipa, Era Istrefi, sportisteve Donjeta Sadiku, Nora Gjakova, e shumë e shumë vajzave e grave të Kosovës.

Unë ju falënderoj në vëmendjen e juaj, ju falënderoj po ashtu edhe në bashkëpunimin që kemi pasur gjatë kësaj periudhe dhe uroj që viti i ardhshëm të jetë vit edhe më i suksesshëm për të gjithë ne.