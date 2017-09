Mustafa: Shtimja ka nevojë për qeverisjen e mirë të LDK-së

Kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës (LDK), Isa Mustafa ka thënë të premten se Shtimja ka nevojë për qeverisjen e mirë të LDK-së dhe kandidatit të saj për kryetar komune, Selim Shabani.

“Në Shtime po shtohen anëtarët, simpatizantët dhe përkrahësit e LDK-së. Me këtë përkrahje qytetare fitorja në Shtime është e sigurt. Jam i bindur që LDK dhe kandidati i juaji dhe i joni, z. Selim Shabani, do të jetë kryetar i komunës dhe kandidatët tanë do të jenë përfaqësuesit e qytetarëve në asamble komunale”, tha Mustafa.