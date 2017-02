Mustafa: Qeveria e Kosovës është e përkushtuar për të përmbushur detyrimet e saj

Qeveria e Republikës së Kosovës, nën drejtimin e kryeministrit Isa Mustafa, ka mbajt mbledhjen e 133-të me radhë, në të cilën ka miratuar vendime dhe rregullore nga përgjegjësitë e saj kushtetuese dhe ligjore.

Gjatë mbledhjes së Qeverisë së Republikës së Kosovës, kryeministri Isa Mustafa, ka njoftuar kabinetin qeveritar lidhur me angazhimin e Qeverisë së Kosovës për të biseduar me ministrat dhe deputetët e Listës Serbe, në mënyrë që të hartohet statuti i Asociacionit të Komunave me shumicë serbe, ashtu siç është e paraparë me Marrëveshjen e nënshkruar në Bruksel dhe vendimin e nxjerr nga Gjykata Kushtetuese e Kosovës.

“Dëshiroj t’ju njoftoj që ne kemi pasur disa aktivitete së bashku edhe me zëvendëskryeministrin Kuçi veçmas dhe me ministren për Dialog, sa i përket plotësimit të detyrimeve që Kosova i ka për themelimin e Asociacionit të Komunave me shumicë serbe. Si kryeministër, kam tentuar tri herë t’i thërras përfaqësuesit e Listës Serbe në zyrën time, deputetë të kësaj liste, ministrat dhe ekipin menaxhuese, e cila rezulton mbi bazën e Marrëveshjes që është nënshkruar në Bruksel, për të filluar procesin e hartimit të statutit, ashtu siç është paraparë me këto marrëveshje dhe në vendimin e Gjykatës Kushtetuese dhe për të proceduar me këto çështje, me këtë obligim, i cili është obligim yni. Ne kemi vlerësuar mbi bazën e këtyre marrëveshjeve, se statuti duhet të hartohet dhe punët duhet të bëhen në Kosovë, këtu, sepse ne kemi marrë përgjegjësinë për atë. Kemi pritur dhe presim që përfaqësuesit serbë të kyçen në këtë proces, sepse është një proces i cili gjeneron nga një marrëveshje që ne e kemi arrit në Bruksel. Dëshiroj edhe njëherë në Qeveri të theksoj gatishmërinë tonë që ne në çdo moment të punojmë në këtë proces, të punojmë mbi bazën e marrëveshjeve, mbi bazën e vendimit të Gjykatës Kushtetuese dhe të sigurojmë edhe Brukselin, edhe partnerët tanë të tjerë, se ne jemi të gatshëm që ta përmbushim këtë detyrim që e kemi marrë. Detyrimet i përmbushim në partneritet të plotë me Bashkimin Evropian, me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Jemi të interesuar që të krijojmë kushte që përfaqësuesit serbë në Kuvend, si deputetë, të kthehen në Kuvend, të punojnë, edhe ata në Qeveri të punojnë, por natyrisht se mbetet përgjegjësi e tyre dhe po ashtu është problem edhe i ndikimit të Serbisë që ata po e prolongojnë këtë. Në qoftë se kjo vazhdon të prolongohet në këtë formë, kjo tregon se ata nuk janë të interesuar shumë për këtë çështje që e hapin para nesh, por interesimi për me mbajt peng këtë çështje, si duket është më tepër i Serbisë, por nuk është në asnjë rast interesim i Kosovës, sepse jemi në gjendje që në çdo moment të përmbushim detyrimet tona, ashtu siç i kemi marrë në Bruksel dhe ashtu siç i kemi nënshkruar marrëveshjet dhe siç kanë vendosur organet më të larta kushtetuese në Kosovë”, tha kryeministri Mustafa.

Kabineti ka miratuar rregulloren për ndryshimin dhe plotësimin e Rregullores Nr. 16/2013 për Strukturën Organizative të Zyrës së Kryeministrit. Nevoja për plotësim ndryshimin e kësaj rregulloreje ka ardhur pas vendimit të Qeverisë së Republikës së Kosovës, vitin e kaluar, për bartjen e Agjencisë Shtetërore të Arkivave nga Zyra e Kryeministrit në Ministrinë e Kulturës, Rinisë dhe Sportit, si dhe vendimit tjetër për krijimin e Zyrës së Sfidave të Mijëvjeçarit, vendime këto që ndryshojnë strukturën organizative të ZKM-së.

Është miratuar edhe udhëzimi administrativ për plotësimin dhe ndryshimin e Udhëzimit Administrativ Nr. 05/2016 për Zbatimin e Procedurave Qendrore të Prokurimit Publik. Ky plotësim ndryshim është pjesë e reformave për të ngritur efikasitetin e shpenzimeve publike. Ky propozim ndryshim është pjesë e Programit me Fondin Monetar Ndërkombëtar, që lidhet me zgjerimin e listës së produkteve për prokurim të përbashkët. Agjencia Qendrore e Prokurimit ka analizuar mallrat që mund të shkojnë si prokurim i përbashkët, duke shtuar në listë edhe blerjen e veturave, marrjen me qira të veturave, furnizimin me mobilie dhe shërbimet e shtypit dhe të publikimeve. Vlerësohet se këto shërbime do të jenë 10 për qind më të lira nëse kryhen nga Agjencia Qendrore e Prokurimit, sesa nëse bëhen nga organizatat buxhetore veç e veç.

Në këtë mbledhje, është miratuar vendimi për rialokim të mjeteve në buxhetin e Ministrisë së Administrimit të Pushtetit Lokal, në përputhje me 25 (njëzet e pesë) marrëveshjet e mirëkuptimit të nënshkruara nga Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal dhe kryetarët e komunave për projekte kapitale. Kjo Ministri ka përmbyllur me sukses fazën e ndarjeve të mjeteve financiare prej 2 milionë e 129 mijë eurove për mbështetjen e projekteve kapitale në komunat e Republikës.

Me qëllim të rritjes së efikasitetit dhe efektivitetit të punës së komunave për ndarjen e këtyre mjeteve financiare, Ministria ka hartuar kritere të përgjithshme dhe të veçanta për komunat, mbi bazën e të cilave është bërë edhe vlerësimi i projekteve kapitale nga komunat për financim dhe bashkëfinancim.

Kabineti miratoi vendimin për themelimin e Këshillit Organizativ për Manifestimin gjithë popullor për shënimin e Epopesë së Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, që organizohet nën patronatin e kryeministrit Isa Mustafa. Ky këshill propozohet në këtë përbërje: Ministri i Forcës së Sigurisë së Kosovës, kryesues; Sekretari i Përgjithshëm i Zyrës së Kryeministrit, anëtar; Përfaqësues nga komuna e Skenderajt, Përfaqësues nga Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit, Përfaqësues nga Ministria e Punëve të Jashtme, Përfaqësues nga Ministria e Punëve të Brendshme.

Po ashtu, në Këshill ftohen që të dërgojnë përfaqësuesit Zyra e Presidentit, Kuvendi i Kosovës, Komuna e Prishtinës, Organizatat e dala nga lufta e Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës dhe Asociacioni i Komunave të Kosovës.

Në këtë mbledhje, është miratuar vendimi për emërimin e znj. Edi Gusia, në pozitën e Kryeshefes Ekzekutive të Agjencisë për Barazi Gjinore, në kuadër të ZKM-së.