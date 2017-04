Mustafa: Qeveria do të vazhdojë investimet në përmirësimin e jetës në Dragash

Kryeministri i Republikës së Kosovës, Isa Mustafa, gjatë vizitës në Dragash ishte i pranishëm në fillimin e punimeve në ndërtimin e rrugës Dragash-Shishtavec, pika kufitare me Shqipërinë, segment i kryqëzimit me rrugën R113, deri te pika kufitare Borje-Jazhincë.

Gjatë vizitës, kryeministri Mustafa, i shoqëruar nga ministrat Lutfi Zharku, Avdullah Hoti dhe kryetari i Dragashit, Salim Jenuzi, u njoftua me projektin dhe rëndësinë e këtij aksi rrugor për banorët e kësaj ane.

Para mediave të pranishme, Mustafa, tha se ndërtimi i kësaj rruge është një shlyerje e borxhit për këtë pjesë, duke siguruar kushte që të lidhen ndërmjet vete fshatrat ku jetojnë qytetarët e të gjitha komuniteteve të Kosovës si dhe me pjesën tjetër të Shqipërisë.

Ministri i Infrastrukturës, Lutfi Zharku, vlerësoi rëndësinë e fillimit të kësaj rruge, duke theksuar edhe ndërtimin e rrugëve të reja të cilat përmirësojnë jetën e qytetarëve të kësaj ane.

“Nga viti i kaluar po vazhdojmë me asfaltimin e rrugës Jabllanicë-Zaplluxhë, ndërsa këtë vit kemi nënshkruar me kryetarin e Komunës së Dragashit Memorandumin e Mirëkuptimit prej afër 1 milion euro për financimin e disa projekteve tjera. Bëhet fjalë për rrugën Brezne-Trokan-Brut, rrugën Muri Mbrojtës –Restelicë, Restelicë-Strazimir dhe Strazimir-Dragash. Në anën tjetër, Ministria do ta kryej edhe rrugën Xërxë–Pllajnik. Është një investim i përgjithshëm në këto dy vjet në vlerën mbi 2 milionë e gjysmë euro”, tha ministri Zharku, duke theksuar se investimet në ndërtimin e rrugëve do të vazhdojnë edhe në vitet e ardhshme.