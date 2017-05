Mustafa: Nëse kjo Qeveri bie, asnjë mocion nuk i shpëton ata që vodhën milionat e shtetit

Kryeministri i Kosovës, Isa Mustafa në faqën e tij në Facebook ka thënë se nuk e ka pritur nga opozita t’i adresohen keqpërdorimet, vjedhjet, abuzimet e aferat me të cilat asnjë vendim dhe anëtar i kësaj Qeverie s’ka të bëjë.

“Kam pritur se mocioni i opozitës do të përmbajë diçka që kemi punuar keq apo s’kemi punuar atë që kemi premtuar. Por, se kësaj Qeverie do të tentohet t’i adresohen keqpërdorimet, vjedhjet, abuzimet e aferat me të cilat asnjë vendim dhe anëtar i kësaj Qeverie s’ka të bëjë, nuk kam pritur!

Asnjë mocion kundër Qeverisë nuk i shpëton t’i adresohen keqpërdorimet, vjedhjet, abuzimet e aferat me të cilat asnjë vendim dhe anëtar i kësaj Qeverie s’ka të bëjë 30 milionë euro nga Telekomi i Kosovës, ata që ia bënë shtetit faturën e pasaportave mbi 5 milionë euro apo ata që shpresojnë se do ta plaçkisin shtetin edhe përmes Axosit, nëse kjo Qeveri bie”.