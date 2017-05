Mustafa: LDK nuk i frikësohet mocionit të opozitës dhe se LDK është plotësisht unike

Dega e Lidhjes Demokratike të Kosovës (LDK) në Ferizaj ka shënuar sot 27 vjetorin e themelimit, ku në mesin e një numri shumë të madh të qytetarëve të pranishëm, ishte edhe kryetari i LDK-së, njëherësh kryeministër i Republikës së Kosovës, Akademik Isa Mustafa.

Në fjalën e tij, kryetari Mustafa tha se prezenca kaq e madhe e qytetarëve në këtë tubim dëshmon seriozitetin, përkushtimin dhe të arriturat në Komunën e Ferizajt por edhe në Kosovë, duke ftuar ata që po kërkojnë zgjedhje që të shohin përkrahjen e qytetarëve dhe të anëtarësisë për LDK-në.

Duke vlerësuar përkushtimin 27 vjeçar të LDK-së në të gjitha proceset, kryetari Mustafa foli për përkushtimin e LDK-së për të tashmen dhe të ardhmen.

Kryetari Isa Mustafa foli edhe për progresin e arritur në zhvillimin ekonomik, duke theksuar se në këtë qeverisje është arritur norma më e lartë të zhvillimit ekonomik në rajon dhe se këto të arritura, janë rezultat dhe përgjegjësi e të gjithë Qeverisë.

Më tej, lideri i LDK-së dhe kryeministri i vendit tha se rezultatet evidente të arritura deri më tani, në qeverisjet e ardhshme të LDK-së në të gjitha nivelet do të jenë edhe më të mëdha.

“Ky vend do të përfitojë sepse do ta zhvillojmë në mënyrë ekonomike. Nuk do të lemë që paratë publike të shkojnë në xhepat private, do ta përmirësojmë pozitën e pensionistëve, do ta përmirësojmë pozitën e nxënësve, do ta përmirësojmë pozitën e gruas, do ta përmirësojmë pozitën e të rinjve”, tha ai.