Mustafa: Mitrovica ka nevojë për LDK-në dhe një kryetar sikur Kamberi

Kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës (LDK), Isa Mustafa, ka thënë të mërkurën në Mitrovicë, se ky qytet ka nevojë për programin e LDK-së dhe një kryetar siç është Safet Kamberi.

“Konkurrentët e LDK-së në Mitrovicë nuk janë të denjë. Ata me punë i mundim dhe shkojmë larg prej tyre, edhe PDK-në, edhe Vetëvendosjen edhe Agim Bahtirin, edhe të gjithë. Ne do t’ua dëshmojmë qytetarëve të Mitrovicës dhe gjithë Kosovës se dimë dhe mundemi me qeveris pa korrupsion, sepse këto dëshmi i kemi dhënë në nëntë komuna që ka qeveris LDK-ja”, ka thënë Mustafa.