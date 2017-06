Mustafa: Me vendimin e qytetarëve në zgjedhje, mbizotëroi zëri i kundërshtimit

Isa Mustafa, kryetari i LDK-së ka thënë se në ditët në vijim do të analizojë dhe vlerësojë rezultatet e zgjedhjeve dhe do të reflektojnë në interes të anëtarësisë dhe të qytetarëve. Ai ka falënderuar të gjithë ata që ia dhanë besimin koalicionit dhe kandidatit për kryeministër, prof. Avdullah Hotit, i cili bëri një fushatë dinjitoze në të gjitha fushat.

“Të nderuar qytetarë,

Ju e dhatë vendimin tuaj në këto zgjedhje. Mbi të gjitha mbizotëroi zëri i kundërshtimit.

LDK në ditët në vijim do të analizojë dhe vlerësojë rezultatet e zgjedhjeve dhe do të reflektojmë në interes të anëtarësisë dhe të qytetarëve.

Vendimin do ta marrim edhe me deputetët pas certifikimit të rezultateve si dhe me partnerët e koalicionit.

Falënderoj të gjithë ata që ia dhanë besimin koalicionit tonë dhe kandidatit për kryeministër, prof. Avdullah Hotit, i cili bëri një fushatë dinjitoze në të gjitha fushat”.