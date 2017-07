Mustafa: Më shumë investime në zhvillimin ekonomik përmes kulturave tradicionale

Kryeministri i Republikës së Kosovës, Isa Mustafa, mori pjesë në aktivitetin vjetor tradicional “Të Qethat 2017”, organizuar nga Komuna e Istogut, e mbajtur në Shushan në bjeshkët e Studenicës.

Kryeministri Mustafa u shpreh i kënaqur me ruajtjen e traditës në këtë anë.

“Kisha një kënaqësi të veçantë që të jem me kryetarin e komunës së Istogut, z. Rugova, të jem me qytetarët e kësaj komune, por edhe me bashkatdhetarët tanë që jetojnë në vende perëndimore që dhe sot kanë një arsye të veçantë që të jenë këtu në këtë manifestim shumë cilësor dhe shumë të veçantë jo vetëm për Istogun por edhe Kosovën, që flet se ne kemi resurse që mahnitin jo vetëm Kosovën por tërë Evropën, sepse këto resurse nuk i gjen as në Zvicër, as në Austri, i gjen këtu në bjeshkët e Istogut, në bjeshkët e Kosovës, të cilat ne duhet t’i kultivojmë”, tha kryeministri.