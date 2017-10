Mustafa: Kur fiton LDK-ja fiton krejt Kosova

Kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës (LDK), Isa Mustafa, ka thënë të hënën në Malishevë, se sa herë fiton LDK-ja në zgjedhje –fiton krejt Kosova, pavarësisht përcaktimeve partiake të qytetarëve.

“Programi i LDK-së është më i miri. Ne kemi njerëzit më të mirë, më të përkushtuar, më të aftë, të cilët do të përfaqësojnë interesat e qytetarëve në Malishevë. Ne nuk do të punojmë vetëm për elektoratin e LDK-së, por do të punojmë për gjithë Malishevën. Sa kam qenë kryeministër i kam përkrahur projektet e Malishevës edhe pse nuk e kemi qeverisur komunën”, ka thënë Mustafa.