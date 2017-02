Mustafa: Kosova shumë shpejt do ta kalon pragun ndërkombëtar të varfërisë

Kryeministri i Republikës së Kosovës, Isa Mustafa, mori pjesë në konferencën “Ambienti i Biznesit 2017”, e organizuar në kuadër të aktiviteteve “Ditët e Biznesit të Vogël 2017”, ku ka prezantuar planet e Qeverisë së Republikës së Kosovës drejt zhvillimit të sektorit privat.

Kryeministri Mustafa së bashku me ministrat Hykmete Bajrami, Memli Krasniqi, Avdullah Hoti dhe Valon Murati, kanë shpalosur planet për avancimin e politikave ekonomike dhe punën që po bëhet që ambienti i biznesit të përmirësohet duke iu mundësuar bizneseve vendore të jenë konkurrentë me prodhimet e tyre, me bizneset e vendeve të Bashkimit Evropian.

Pas fjalëve hapëse, kryeministri Mustafa dhe ministrat e Qeverisë së Kosovës kanë bashkëbiseduar me bizneset ku i janë përgjigjur dhjetëra pyetjeve dhe kanë trajtuar detajisht mundësitë e zhvillimit të mëtejmë ekonomik si dhe tejkalimin e sfidave si dhe çështjet tjera të rëndësishme për sektorin privat.

“Ndoshta po e filloj fjalën time në mënyrë pak të pazakontë, por dëshiroj të shpreh mospajtimin tim dhe irritimin tim me të gjithë ata që për arsye të ndryshme ndjejnë kënaqësi duke konstatuar se Kosova është shteti më i pazhvilluar, duke thënë se jemi shtet me papunësinë dhe me varfërinë më të madhe, se jemi shteti me korrupsionin më të madh dhe me arsimin më të keq. Nuk shohin asgjë të bardhë në këtë vend, por nëse i shohim ata veç e veç, gjithë i kanë punët mirë.

Dëshiroj po ashtu të theksoj se ne kemi përqafuar ekonominë e tregut, të bazuar në iniciativën private, por se akoma kemi probleme me pak mendësi socialiste, sidomos në sektorin e punësimit.

Shumica nuk e trajtojnë veten tamam të punësuar, nëse nuk janë të punësuar në sektorin publik, ku pagat janë më të larta, siguria në punë është më e madhe, mundësitë për të mos punësuar janë shumë më të mëdha, edhe mundësitë për të abuzuar janë më të mëdha, ndryshe nga sektori privat ku efektet dhe angazhimi në punë është më i madh, ku të ardhurat nuk rriten jashtë rezultateve të arritura në treg, ku kemi ballafaqime me riskun dhe ballafaqime me konkurrencën, dhe se dallimet në paga në sektorin publik dhe sektorin privat kanë ndikuar negativisht në tregun e punës.

Kur jemi te varfëria, mund të konstatoj se Kosova shumë shpejt do ta kalon pragun ndërkombëtar të varfërisë, dhe do të konsiderohemi si shtet me të ardhura të mesme. Prandaj, qysh në këtë pjesë të parë të vitit, ne presim që sipas kritereve të Bankës Botërore, nuk do të kemi më argumente që ta quajmë veten vend të varfër, por nuk do të kemi po ashtu mundësi që të shfrytëzojmë fondet nga institucionet ndërkombëtare të cilat ndahen për vendet e varfëra. Ambienti në të cilin zhvillohet jeta ekonomike në Kosovë, po ashtu nuk varet vetëm nga masat e politikave makroekonomike të cilat ne i ndërmarrim, por varet edhe nga segmentet e tregut, nga politikat e Bashkimit Evropian dhe më gjerë. Fillimi i implementimit të Marrëveshjes së Stabilizim Asociimit paraqet hap të parë të daljes nga lëvozhga e ekonomisë lokale në një ekonomi e cila operon karshi ekonomive tjera të tregut të Bashkimit Evropian, dhe po ashtu ballafaqohemi me risqe dhe të mirat e kësaj rruge të cilën ne po e ndjekim.

Duhet nënvizuar po ashtu që jemi vendi i fundit i tranzicionit, pra vendi që 10 vite më vonë ka hyrë në tranzicion për shkak të luftës dhe për shkak të okupimit, se akoma nuk kemi përfunduar procesin e privatizimit dhe se shumë prona janë jashtë përdorimit ekonomik, se thënë kështu në gjuhën popullore “për kaçikun tonë”, kemi një shumë të madhe të parave, rreth 1.9 miliardë euro të Fondit të Privatizimit dhe të Trustit të Kursimeve Pensionale, përkatësisht 31 % të GDP-së të cilat qëndrojnë jashtë funksionit ekonomik, ndryshe për masën e këtyre mjeteve zvogëlohet kërkesa agrekate në treg dhe mundësitë që ne ta nxisim prodhimtarinë edhe ekonominë e brendshme, se investimet kapitale dominojnë në fushën e infrastrukturës ku kthimi nga investimet është shumë i ngadalshëm me efekte shumë indirekte, se kemi një bilanc tregtar shumë negativ me pjesëmarrje të madhe të importit sidomos të produkteve të cilat ne mund t’i prodhojmë brenda dhe mund t’i zëvendësojmë, por po ashtu duhet të konstatojmë se të gjitha këto procese janë ato të cilat ne duhet t’i tejkalojmë dhe duhet t’i marrim si objektive.

Produktet tona shikuar nga dizajni, nga cilësia, nga mënyra e prezantimit, nuk mbesin fare prapa produkteve të vendeve të BE-së, edhe pse ne nganjëherë dimë të nënçmojmë vetveten dhe prodhimtarinë vendore. Shërbimet tregtare, duke filluar nga infrastruktura, nga objektet tregtare, nga ofrimet e këtyre shërbimeve po ashtu janë konkurruese dhe të krahasueshme me vendet tjera. Infrastruktura rrugore tejkalon atë të disa vendeve fqinje. Roli i autostradës “Ibrahim Rugova” që na lidh me Durrësin dhe me Shqipërinë po rritet dita-ditës, kurse hapja e kësaj autostrade me Serbinë do të krijoj korridore dalëse me vendet e Evropës qendrore dhe të Evropës perëndimore.

Autostrada tjetër për në Shkup po bëhet arterie tepër e rëndësishme e cila do të lidh me Maqedoninë, me Greqinë, me Turqinë dhe vendet tjera aziatike, rekonstruimi i hekurudhës për të cilën kemi siguruar fondet e nevojshme, do të jetë po ashtu një resurs shumë i rëndësishëm i transportit edhe për mallra edhe për udhëtarë.

Gjatë kësaj periudhe ne kemi lidhur shumë marrëveshje për financim për projekte të ndryshme me shumë vende perëndimore, kemi lidhur me Gjermaninë, me Austrinë, me Francën, Zvicrën, Luksemburgun, me Suedinë, kemi përgatitur marrëveshjen me Hungarinë, janë në vijim marrëveshjet me Italinë, kemi arritur të plotësojmë kushtet për të qëndruar në programin e Fondit Monetar Ndërkombëtar, dhe të përfitojmë nga financimi i projekteve nga ky fond, nga Banka Botërore, nga Banka Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim, nga Banka Evropiane për Investime dhe nga Banka Gjermane për Zhvillim.

Me Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të ndërtojmë Termocentralin Kosova e Re, një investim prej mbi 1 miliard euro, po realizojmë projektin e veçantë me Korporatën e Sfidave të Mijëvjeçarit, me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dhe përfundimisht, gjitha këto marrëveshje dhe gjithë ky bashkëpunim flet se ne jemi të orientuar për zhvillim ekonomik që na lidh me botën perëndimore, pra orientimi ynë ekonomik është evropian dhe amerikan, politikat tona ekonomike, politika që vlerësojnë tregun dhe kushtet e tregut, por edhe në efekte sociale të tyre.

Jemi të interesuar po ashtu që të shpejtojmë procesin e privatizimit dhe unë me këtë rast dëshiroj që të përgëzoj për punën e mirë që po e bënë Bordi i Agjencionit Kosovar të Privatizimit, prandaj ne bashkërisht do të identifikojmë projektet dhe pasuritë për të cilat do të kërkojmë investitorë strategjik, sipas Ligjit mbi Investimet Strategjike i cili tash ka hyrë në fuqi.

Edhe risku i moskthimit të kredive tek ne është gjithnjë e në rënie në krahasim me vendet në regjion dhe më gjerë. Ne kemi intensifikuar agjendën e reformave tani po punojmë në pakon e dytë fiskale e cila ka për qëllim që ne të barazojmë kushtet e të bërit biznes për të gjitha bizneset, jo vetëm brenda por edhe me bizneset tjera në pikëpamje të konkurrencës. Rezultatet e këtyre reformave janë të njohura dhe në Raportin e të Bërit Biznes të Bankës Botërore. Ky raport e rendit Kosovën në disa vende më lartë në krahasim me atë që kemi qenë më parë, dhe ne do të vazhdojmë për të lehtësuar kushtet e të bërit biznes.

Në qoftë se e marrim Gjermaninë si një vend të zhvilluar, kemi shuarjen prej 67 për qind të bizneseve në raport me ato që regjistrohen gjatë vitit.

Investimet e huaja direkte gjatë dy viteve të fundit kanë pas po ashtu performancë relativisht të mirë. Në vitin 2015 investimet e huaja direkte kanë arrit në 360 milionë euro, në vitin 2016 në 220 milionë, që përbëjnë 4.5 % të GDP-së ose pjesëmarrjen në GDP.

Kjo e bënë Kosovën një vend me performancë mesatare për investime të jashtme, jemi më mirë se disa vende, do të thotë më mirë se Bosnja, se Maqedonia, por jemi më keq se Mali i Zi, se Shqipëria dhe ne duhet të bëjmë përpjekje që të përmirësojmë performancën në këtë fushë.

Kemi ngec me liberalizimin e vizave. Unë jam i vetëdijshëm që kjo e dëmton shumë biznesin tek ne, i dëmton shumë qytetarët e Republikës së Kosovës, por po ashtu jam i bindur që deputetët të cilët po kundërshtojnë ta bëjnë këtë, nuk i kanë bërë mirë llogaritë e tyre as llogaritë e vendit të cilin ata e përfaqësojnë.

Punësimi si objektiv i yni tjetër mbetet i prioritetit të lartë. Por në punësim po ashtu kemi rezultate të cilat janë të pamohueshme. Brenda dy viteve norma e papunësisë sipas të dhënave statistikore ka rënë prej rreth 35 % në vitin 2014, në rreth 26 % në vitin 2016. Për dy vite ne llogarisim se kemi krijuar 40 mijë vende pune, shumica prej tyre janë vende të reja të punës, megjithatë bindja ime është që papunësia është edhe më e ulët, sesa që figuron, sepse sidomos në sektorin e bujqësisë, sipas anketës të fuqisë punëtore dhe ATK-së, ka vështirësi të identifikohet papunësia reale.

Mund të presim që në vitin 2017 të kemi rreth 25 mijë vende të reja të punës dhe po ashtu jam i bindur që në vitin 2017 ta ulim normën e papunësisë nën shifrën prej 20 për qind”.