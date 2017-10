Mustafa: Deçani e meriton qeverisjen e LDK-së dhe Mal Lokajt

Kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës (LDK), Isa Mustafa, ka thënë se ka ardhur koha që Deçanin ta drejtojë LDK-ja, sepse Deçani e meriton një qeverisje më të mirë, ndërsa besoj se Mal Lokaj do të jetë kryetar i mirë, ashtu sikur edhe kandidatët tuaj për asamble.

Jeton Mushkolaj, kryetar i Degës së LDK-së në Deçan ka thënë se një pushtet që i duhen më tepër se 15 vjet për t’i realizuar projektet elementare dhe nuk e bën një gjë të tillë, pa fije turpi e kërkon përsëri votën.

Mushkolaj ka shtuar se qeverisja aktuale e Deçanit po tregon hipokrizi, duke thënë se qeveria e kaluar qendrore e kishte anashkaluar Deçanin, ndërsa qeveria e tashme do ta ndihmojë më tepër.

Ai ka ofruar një sërë faktesh se qeverisja nën drejtimin e Isa Mustafës kishte ofruar ndihmë në shumë projekte për këtë komunë, duke filluar nga asfaltimi i rrugëve, ndërtimi i Palestrës së Sportit dhe stadiumit të qytetit dhe ndërtimi i rrugës nacionale Deçan – Plavë, projekt i filluar nga presidenti historik Ibrahim Rugova.

Ai ka shtuar se këto të mira nuk shihen nga pushtetarët e Deçanit, pasi kanë mbetur në të mirë të komunës e nuk kanë përfunduar në xhepat e tyre, ashtu siç janë mësuar për 15 vjet me radhë.

Mal Lokaj, kandidat i LDK-së për kryetar të Deçanit, ka thënë se programin tonë zhvillimor katër-vjeçar do ta zbatojmë në bashkëpunim me grupet e ekspertëve të të gjitha fushave.

“Do të punojmë fuqishëm në përkrahjen e bujqësisë”, ka thënë Lokaj, duke shtuar se do të punohet shumë edhe në pemëtari, bletari e blegtori.

Turizmi po ashtu do të jetë ndër prioritetet e tij, duke premtuar ndërtimin e një qendre skijimi. Vendosja e shenjave informuese në bjeshkë, hapja e qendrës informuese në Deçan po ashtu zënë vend në programin qeverisës të Lokajt.

“Me LDK në pushtet do të përkrahen shumë më tepër bizneset e vogla, derisa kujdes i veçantë do t’u kushtohet femrave. Do të punojmë shumë në ngritjen e cilësisë në arsim dhe depolitizimin e shkollave tona, do të sigurojmë transport falas për nxënësit e shkollave të mesme. Do të funksionalizohet si duhet Pallati i Kulturës, do të mirëmbahen kullat muze, do të integrojmë në masë të madhe rininë tonë, do t’i kushtojmë rëndësi të madhe edhe sportit, si në infrastrukturë, ashtu edhe për klubet dhe sportistët reprezentativë“, ka theksuar Lokaj.