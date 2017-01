Mustafa: Mundësi dhe lehtësira për investime nga kompanitë italiane në Kosovë

Kryeministri i Republikës së Kosovës, Isa Mustafa, po merr pjesë në Forumin e Bashkëpunimit Ekonomik ndërmjet Kosovës dhe Italisë, që po zhvillohet në Romë.

Në këtë forum, janë të pranishëm një numër i konsiderueshëm i përfaqësuesve të bizneseve italiane dhe kosovare, të cilët kanë interesim për investime dhe bashkëpunim ekonomik në fusha të ndryshme.

Në fjalën e tij, kryeministri fillimisht i ka njoftuar të pranishmit për proceset shtetndërtuese, si dhe për funksionimin e institucioneve të qëndrueshme demokratike dhe bazës së mirë të ekonomisë së tregut.

Mustafa, po ashtu, i ka njoftuar me prioritetet themelore të Programit Qeverisës që lidhen me rritjen ekonomike dhe punësimin, sidomos hapjen e perspektivës për punësim të gruas dhe të të rinjve.

Më tutje, kryeministri Mustafa ka folur për infrastrukturën, energjinë, tregun financiar, bashkëpunimin në regjion dhe me institucionet financiare ndërkombëtare.

“Po punojmë të zgjidhim problemin e energjisë elektrike, si resurs të rëndësishëm për zhvillim. Jemi në përfundim të marrëveshjes për ndërtimin e një termocentrali të ri, me investitor privat nga SHBA. Por edhe në vlerësimin e rekonstruktimit të termocentraleve ekzistuese. Sa u përket investimeve të jashtme jemi të interesuar sidomos: për investime në energjetikë dhe në energjinë e ripërtritshme; në miniera dhe minerale, përpunimin dhe finalizimin e tyre; në procesimin e produkteve me prejardhje bujqësore, në IT, në turizëm, sidomos turizmin dimëror.

Baza legjislative është e harmonizuar dhe në përputhje me standardet e BE-së. Me prioritet kemi ashpërsuar luftën kundër korrupsionit, për të pamundësuar që ai të paraqes kosto kolaterale për bizneset. Kemi aprovuar Ligjin për Investime Strategjike, që lehtëson negociatat e Qeverisë me investitorët potencial dhe dhënien në shfrytëzim të hapësirave për investime. Po ndërtojmë një infrastrukturë rrugore moderne. Kemi përfunduar autostradën me Shqipërinë, që na lidh me portet në Adriatik me lidhje të afërt me Italinë. Po e ndërtojmë autostradën për Shkup-Maqedoni, që na lidh me Greqinë, Bullgarinë, Turqinë.

Do ta vazhdojmë autostradën për Serbi, e cila na lidh me Evropën Perëndimore. Së shpejti do të fillojmë rekonstruktimin e hekurudhave, për të cilat kemi siguruar fondet nga Banka Investive Gjermane, EBRD dhe Komisioni Evropian. Në të gjitha këto punë, kemi një koordinim në suaza të 6 vendeve të Ballkanit Perëndimor. Tani më, po ashtu, është konfirmuar se samiti i radhës i 6 vendeve të Ballkanit do të mbahet në Trieste të Italisë. Kosova ka një sistem stabil financiar, kurse risku i moskthimit të kredive është nën nivelin e regjionit. Jemi vend me nivelin më të ulët të borxhit publik, në vetëm rreth 14% të GDP-së. Po ashtu, kemi marrëveshjen me Fondin Monetar Ndërkombëtar për programin e përbashkët, falë kësaj kemi arritur stabilitet makroekonomik dhe fiskal”, tha ndër të tjera, kryeministri.