MSH bashkëpunim me BB për sigurime shëndetësore

Ministri i Shëndetësisë, Imet Rrahmani priti sot në takim përfaqësues të Bankës Botërore, me të cilët biseduan për aktivitetet në kuadër të përgatitjeve për fillimin e mbledhjes së premiumeve për sigurime shëndetësore.

Ministri Rrahmani pasi ka njoftuar përfaqësuesit e BB-së, për aktivitetet e kryera në kuadër të Projektit të Shëndetësisë Kosovare i mbështetur nga Banka Botërore, tha se MSh ka punuar në mënyrë intensive me të gjitha institucionet qeveritare, joqeveritare dhe bashkëpunëtorët e tjerë përfshirë edhe donatorët, në përmbylljen e aktiviteteve që janë të lidhura me fillimin e mbledhjes së premiumeve për sigurimin shëndetësor.

“Jemi të vetëdijshëm se fillimi i procesit të mbledhjes së premiumeve për sigurime shëndetësore sa është i ndjeshëm është edhe i vështirë, por MSh është e përkushtuar të përmbyll me sukses këtë proces, që lidhet me reformën financiare të sistemit shëndetësore me synim ofrimin e shërbimeve shëndetësore cilësore dhe mbrojtjen shëndetësore të qytetarëve”, tha Rrahmani.