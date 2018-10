Moti i lig pritet të ndikojë në rritjen e çmimit të birrës

Dëmtimet ekstreme të motit në të mbjellat e Elbit do të shkaktojnë rritje të çmimeve dhe probleme me funizim, sipas një hulumtimi të ri.

Valët ekstreme të nxehtësisë dhe thatësirat do t`i dëmtojnë vazhdimisht të mbjellat globale të Elbit, që do të thotë se një nga përbërësit e zakonshëm të pijes alkoolike më të preferuar në botë do të pakësohet. Shtetet kyqe për prodhimin e birrës do të jenë ndër të goditurat më se keqi, duke përfshirë Belgjikën, Republikën Çeke dhe Irlandën.

Krahasuar me stuhitë e shumta natyrore, pakësimi i birrës nuk është problem aq serioz, por do të ndikonte në cilësinë e jetesës së shumë njerëzve.

Hulumtimi, i publikur në revistën Nature Plants, ka përdorur shembuj të klimës për ta ekzaminuar ndikimin e motit ekstrem në të korrat e Elbit për 80 vitet e ardhshme. Ekipi pastaj përdori modele ekonomike për ta vlerësuar ndikimin e furnizimit me birrë në shtete të ndryshme.

Nëse emetimet e karbonit nuk kontrollohen, analizat thonë se konsumimi i birrës do të bie për rreth një të tretën në Irlandë, Belgjikë dhe Republikën Çeke. Në Mbretërinë e Bashkuar, një qerek më pak birra do të konsumoheshin dhe në SHBA do të hapeshin 14% më pak shishe.

Në Kinë, tani konsumuesi më i madh i birrës në botë, konsumimi parashihet të bie për 9%. Në Australi, vetëm 7% më pak do të konsumoheshin, pjesërisht për shkak se është njëri prej vendeve të pakta ku ndryshimi klimatik mund ta bëjë rritjen pakëz më të lehtë sesa në vendet tjera. Globalisht, pakësimi do të ishte 16%.

Edhe me skenarin më të mirë të mundshëm të klimës, me zvogëlime të shpejta dhe të thella në gazëra të bimëve që rriten brenda, birrat e konsumuara në Irlandë, Belgjikë dhe Republikën Çeke do të binin ndërmjet 9% dhe 13%, me rënie të ngjashme në Kanada dhe Gjermani.

Sa i përket ndikimit në çmim, nga hulumtimi doli se pirësit e birrës në Poloni do të goditeshin më së shumti në skenarin më të keq të mundshëm, me rritje të çmimeve gati pesë fish. Në Irlandë, Belgjikë dhe Republikën Çeke, çmimet do të dyfishoheshin. Këto shtete do të ishin më të ndikuarat sepse prodhojnë dhe pijnë shumë birrë dhe mezi e importojnë shumicën e prodhimit të tyre.