“Mosbindje femnore” triumfon në festivalin e poezisë në Vushtrri

Festivali i poezisë i mbajtur në Vushtrri “Takimet e poeteshave shqiptare”, ka mbledhur edhe në edicionin e tij të 36-të poete shqiptare nga të gjitha trojet. E ndryshe nga herët e tjera, në këtë edicion u nda edhe çmimi “Mysafiri i Nderit”që i shkoi fotografit më të njohur dhe më të vjetër të këtij qyteti. Ndërsa sa i përket poezisë më të mirë, mes shumë krijimesh të tjera triumfoi poezia “Mosbindje femnore” nga poetja Naime Beqiraj.

Xhafer Tahiri, kryetari i Vushtrrisë, është shprehur i lumtur që një manifestim i tillë i veçantë i poezisë mbahet tradicionalisht në qytetin e Vushtrrisë.

Juria profesionale e përbërë nga kryetari Vehbi Miftari dhe anëtaret Elmaze Zaimi dhe Donikë Gashi nuk e kishin të lehtë të zgjidhnin poezinë fituese. Miftari dha një vlerësim të lartë për të gjitha poezitë e sidomos për poezinë e Beqirajt për të cilën u shpreh se ka një motivim të fuqishëm dhe përfaqëson jetën reale të femrës. “Është poezi e fuqishme, ka një motivim të fuqishëm përbrenda dhe merr elemente biblike, të cilat i pasqyron me një situatë reale jetësore që lidhet me femrën. Poetja Beqiraj është e njohur edhe për faktin se me publikun komunikon në gegërishte dhe kjo është diçka që i pëlqen publikut”, tha ai.

Ndërsa vetë poetja Beqiraj tha se ky çmim është ndër më të dashurit për të pasi në këtë festival ka nisur edhe rruga e saj artistike.