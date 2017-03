Mogherini nesër në Kosovë

Përfaqësuesja e lartë e BE-së për punë të jashtme dhe politika të sigurisë dhe zëvendëspresidentja e Komisionit Evropian, Federica Mogherini do të vizitojë Kosovën nesër.

Federica Mogherini, përfaqësuesja e lartë e BE-së për punë të jashtme dhe politika të sigurisë dhe zëvendëspresidentja e Komisionit Evropian (PL/ZP) do të vizitojë Kosovën të shtunën më 3 mars.

Gjatë vizitës, PL/ZP do të takohet me autoritetet politike duke përfshirë presidentin Hashim Thaçi, kryetarin e Kuvendit Kadri Veseli, kryeministri Isa Musta dhe udhëheqësit e partive politike parlamentare. PL/ZP po ashtu do të vizitojë urën e Mitrovicës.