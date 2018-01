MMPH-ja përkrahet nga IPA me 10 milionë euro

Ministrja e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor, Albena Reshitaj, mori pjesë në takimin politik për Instrumentin e Para Anëtarësimit (IPA) për vitet programuese 2018 dhe 2019.

Në fjalën e saj në këtë takim Reshitaj theksoi që fillimisht sektori i Mjedisit nuk ka qenë i përfshirë për përkrahje nga ky Instrument, por në këtë vit, me përpjekjet tona dhe të Komisionit Evropian, është vendosur që sektori i Mjedisit të përfshihet në vitet programuese 2018 – 2020.

Me theks për përkrahje të nën sektorëve prioritar: zhvillimin e qëndrueshëm të sistemit të menaxhimit të mbeturinave sipas praktikës dhe politikave të BE-së (për vitin 2018) dhe zhvillimin infrastrukturës së duhur për sistemet e ujërave, duke përfshirë edhe mbrojtjen e resurseve ujore dhe mbrojtjen nga vërshimet (për vitin 2019).

“Me Programin e IPA–së për vitin 2018, MMPH-ja do të përkrahet me vlerë prej 10 milionë euro për këto dy aktivitete si objektiva specifike:Zhvillimin e infrastrukturës për qasje të integruar në menaxhimin e mbeturinave në përputhje me zbatimin e hierarkisë së mbetjeve dhe parimit “ndotësi paguan”, si dhe përmirësimin e kapaciteteve organizative dhe institucionale të strukturave të menaxhimit të mbeturinave me qëllim të aplikimit të reformave për një menaxhim të qëndrueshëm të mbeturinave”, shtoi nder të tjera ministrja Reshitaj.