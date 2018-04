MKRS shënon ditën ndërkombëtare të monumenteve dhe lokaliteteve 

Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit, ka shënuar sot Ditën Ndërkombëtare të Monumenteve dhe Lokaliteteve.

Ministri i Kulturës, Rinisë dhe Sportit, Kujtim Gashi, tha se Dita Ndërkombëtare e Monumenteve dhe Lokaliteteve po shënohet në kuadër të vitit të trashëgimisë kulturore evropiane, duke inkurajuar me shumë angazhim në mbrojtjen, ruajtjen dhe promovimin e trashëgimisë kulturore si vlerë e përbashkët.

Për të shënuar këtë ditë, në Parkun Arkeologjik, u promovuan tri botimet e Institutit Arkeologjik të Kosovës: Harta Arkeologjike e Kosovës Vëllimi i III-të, Trashëgimia Arkeologjike e Komunës së Istogut dhe Trashëgimia Arkeologjike e Komunës së Skenderajt.

“Jemi së bashku për të promovuar tri botimet e Institutit Arkeologjik të Kosovës dhe paraprakisht angazhimin e arkeologëve, profesionistëve, komunave që kanë bashkëpunuar me institucionet tona gjatë procesit të evidentimit të lokaliteteve, ekspeditave të ndryshme me karakter të përnjohjes por dhe atë shkencor. Puna e Institutit Arkeologjik të Kosovës, në bashkëpunim me arkeolog tjerë të vendit dhe ndërkombëtarë, me mbështetjen e Ministrisë së Kulturës, Rinisë dhe Sportit ka mundësuar në vazhdimësi dokumentimin e të kaluarës sonë, thesarit të trashëgimisë dhe qytetërimit të hershëm”, tha ministri Gashi.