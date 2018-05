MKRS: Nënshkruhet memorandum i bashkëpunimit për Qendrën e edukimit jo-formal për rini

Pas vizitës, në fillim të këtij muaji, e ministrit të Kulturës, Rinisë dhe Sportit, Kujtim Gashi, në SHBA, ku ka qëndruar në degën e Amerikës së organizatës botërore për rini YMCA, në MKRS është nënshkruar memorandumi i bashkëpunimit për financimin e projektit “Qendra e edukimit jo-formal për rini”.

Memorandumi u nënshkrua mes MKRS-së dhe OJQ “George Williams Youth Association in Kosovo” (GWY), respektivisht ministrit Kujtim Gashi dhe drejtoreshës së GWY-së, Dorina Davies.

Ky dokument parasheh investimin e MKRS-së në vlerë financiare prej 150 mijë euro për projektin “Qendra e edukimit jo-formal për rini” me lokacion në fshatin Pjetërshan në Komunën e Gjakovës, i cili do të realizohet në vitin 2018.

Investimi në këtë projekt ofron një platformë dhe infrastrukturë fizike me kushte shumë të mira për zhvillim të aktiviteteve për të rinjtë dhe rejat e Republikës së Kosovës përfshirë komunitetet pakicë, personat me aftësi të kufizuara, organizatat e shoqërisë civile dhe institucionet shtetërore.

Gashi u shpreh se me nënshkrimin e memorandumit mundësohet krijimi i një hapësire të re për të rinjtë e Kosovës.

“Ndjehem shumë i lumtur që përmes nënshkrimit të sotëm, të rinjve të Kosovës do t’ua mundësojmë që të kenë një qendër të mrekullueshme që të trajnohen dhe edukohen në fusha të ndryshme. Bashkëpunimi me GWY-në e cila është përfaqësuese e YMCA-së në Kosovë është një rast i mirë, sepse do të realizojë aftësimin e mëtejmë të të rinjve, sidomos me përvojën amerikane për organizimin e rinisë”,

Si ministër dhe MKRS-ja mbetemi të angazhuar maksimalisht që ta mbështesim grupin shoqëror më të rëndësishëm dhe më të ndjeshëm të vendit tonë, rinisë. Vit pas viti, kemi rritur buxhetin për rininë, kemi përkrahur drejtpërdrejt të rinjtë përmes subvencionimit të projekteve të ndryshme në ndërmarrësi, në sigurinë njerëzore, në edukimin shëndetësor, në edukimin jo-formal. Kemi investuar dhe janë në plan të investohen edhe më tej, projekte kapitale duke ndërtuar qendra të rinisë nëpër lokacione të ndryshme anekënd Kosovës, siç është edhe memorandumi që nënshkruam sot”, ka thënë ndër të tjera Gashi.tha ministri.