Mitet e zakonshme të të ushqyerit shëndetshëm

Të hani shëndetshëm kushton shtrenjtë. Ushqimi i shëndetshëm nuk është i shijshëm. Nuk do të merrni mjaftueshëm kalcium nëse nuk konsumoni produkte të qumështit. A i keni dëgjuar këto fjali edhe më parë? Le t’i mënjanojmë këto mite rreth të ushqyerit shëndetshëm dhe të shfrytëzojmë çdo gjë që një dietë e shëndetshme ofron.

Të hani shëndetshëm do të thotë të numëroni kaloritë

Për përmirësimin e shëndetit, humbjen e peshës apo përmbushjen e çfarëdo qëllimi që keni për të mbajtur një dietë të shëndetshme, nuk do të thotë se duhet të numëroni kaloritë. Në vend se të numëroni kaloritë, mendoni për lëndët ushqyese dhe ngjyrat. Mbusheni pjatën me ushqime të pasura me vlera ushqyese (më shumë lëndë ushqyese se sa kalori) dhe me ngjyra. Ushqimet që kanë ngjyra natyrale të ndezura si rrepa, karrota, patatja e ëmbël, perimet e gjelbra me gjethe e të tjera, përmbajnë vitamina dhe minerale të rëndësishme. Sa më shumë ngjyra t’i shtoni pjatës tuaj aq më shumë llojllojshmëri të lëndëve ushqyese do të merrni.

Duhet të konsumoni produkte të qumështit për të marrë sasinë e nevojshme ditore të kalciumit

Ky është një mit i vjetër që nuk po zhduket. Produktet e qumështit njihen si “ushqimi për eshtra të forta” që një kohë të gjatë. Kalciumi nuk ka nevojë të vijë vetëm nga këto produkte. Ka shumë ushqime bimore që përmbajnë kalcium. Për shembull, perimet e gjelbra përmbajnë sasi të mëdha të kalciumit. Andaj ky mit nuk vlen pasi është e mundur të merrni sasitë e duhura të kalciumit nga burime të tjera përveç atyre të qumështit.

Ushqimi i shëndetshëm është shumë i shtrenjtë

Ka shumë mënyra për të kursyer para kur bleni ushqim të shëndetshëm. Në shumë raste, ushqimi i shëndetshëm është i përshtatshëm për buxhetin. Ushqimi i paketuar dhe i përpunuar përfshin shpenzimet për paketimin, etiketimin dhe markën. Ndërsa kur bleni pemë dhe perime këto shpenzime nuk bëhen.