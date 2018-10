Miss Ukrainës i merret kurora, zbulohet se ka një fëmijë

Miss Ukrainës i është marrë titulli pasi që nuk ka treguar se ka një fëmijë dhe se ka qenë më parë e martuar.

Veronkia Didusenko, 23 vjeçare, të enjten në Kiev e mori kurorën në shtëpi por më vonë u diskualifikua pasi organizatorët zbuluan se ajo kishte gënjyer në aplikacion për jetën e saj personale.

Mbretëresha e bukurisë ka një djalë 4 vjeç me ish-burrin e saj mirëpo rregullat e garës ndalojnë pjesëmarrjen e nënave dhe grave që janë të martuara.

Në një deklaratë, zyrtarët e Miss Ukraine shpjeguan se Miss Didusenko i kishte thyer rregullat prandaj nuk ishte më e kualifikuar për të mbajtur titullin.

Kjo do të thotë se ajo do të zëvendësohet nga një garuese tjetër në garën për Miss Universe që do të mbahet në Kinë në muajin dhjetor.

Miss Didusenko, që ka 11,500 ndjekës në Instagram ka postuar një mesazh duke i falenderuar fansat për mbështetjen e tyre në këtë “kohë të vështirë”.

Megjithatë, ajo është përballur me kritika të ashpra nga disa ndjekës që e kanë akuzuar se është “budallaqe” pasi që nuk i ka kuptuar rregullat.

Nuk dihet se kush do ta zë vendin e Miss Dudensko por organizatorët e ngjarjes kanë thënë se mund të mos i kalojë automatikisht vendit të dytë.

Edhe Miss Britania e Madhe më parë ka pasur rregulla të ngjashme që i ndalonin nënat dhe gratë e martuara të merrnin pjesë por në vitin 2013 u njoftua se këto rregulla ishin shfuqizuar. Asokohe u tha se “Të qënit grua apo nënë nuk ka ndikim te gratë e orientuara në karrierë të shekullit 21 ndaj ne besojmë fuqishëm se një grua që është apo ka qenë e martuar apo ka fëmijë mund të jetë një model pozitiv i fuqishëm për të tjerët.”