Mirë se erdhe në shtëpi, American Horror Story: Apocalypse

American Horror Story mund të ketë pasur disa sezone jo të mira, por Apocalypse deri më tani duket sikur do ja rikthej madhështinë. Në episodin e fundit, antologjia kthehet në të dashurën “Murder House” ku e gjithë historia filloi. Në këtë episod kemi disa vrasje dhe kaos, së bashku me pak funde të lumtura- të cilat edhe pse jo shokuese, prapë ndryshojnë çdo gjë. “Return to Murder House” e përmbush premtimin në çdo aspekt, duke na çuar prap në vendodhjen e sezonit të parë të American Horror Story.

Madison Montgomery (Emma Roberts) dhe Behold Chablis (Billy Porter) kanë nënshkruar kontratë për Murder House, duke marrur zyrtarisht pronësinë e saj. Sidoqoftë, aty ka dhjetëra shpirtra të cilët jetojnë aty- dhe kanë histori për të treguar rreth Michael Langdon (Cody Fern).

“Unë jam Constance Langdon dhe kjo është shtëpia ime,” deklaron Jessica Lange, prap duke treguar veten si bushtra më e keqe e American Horror Story. Ajo përkrahet nga shpirtrat therë të familjes Harmon (të luajtur nga Dylan McDermott, Connie Britton dhe Taissa Farmiga), si dhe Tate Langdon (Evan Peters) dhe Moira O’Hara (Frances Conroy).

Së bashku, shpirtrat ngadalë ngadalë e zbulojnë misterin e Micheal.