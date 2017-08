Miratohet projekt rregullorja për shitjen e obligacioneve me pakicë të Qeverisë së Kosovës

Qeveria e Kosovës sot ka miratuar “Projekt rregulloren për shitjen e obligacioneve me pakicë të Qeverisë së Republikës së Kosovës” të propozuar nga ministri i Financave, Avdullah Hoti.

Sipas Hotit, kjo rregullore hap një mundësi për zhvillimin e mëtutjeshëm të tregut të letrave me vlerë të Qeverisë sëKosovës, ku subjekt i kësaj rregulloreje është edhe definimi i procesit të shitjes me pakicë të Letrave me vlerë për personat fizik.

“Rregullorja gjithashtu mundëson që investitorë rezidentë dhe jo rezidentë, të cilët kanë llogari bankare në Republikën e Kosovës, në bankat e licencuara nga BQK, mund të investojnë/blejnë me pakicë Letra me vlerë të Qeverisë së Republikës së Kosovës”, shtoi ai.

Ai gjithashtu theksoi se kjo Rregullore është një mundësi e re për investime nga personat fizik jo rezidentë me theks të veçantë diasporës.