Miratohen projektligjet që e transformojnë FSK-në në ushtri

Deputetët e Kuvendit të Kosovës sot kanë miratuar, në parim miratuan, ligjet që ia hapin rrugën transofrmimit të Forcës së Sigurisë së Kosovës në ushtrinë e Kosovës,

Tre Projektligjet – Ligji mbi Ministrinë e Mbrotjes, Ligji mbi Forcën e Sigurisë së Kosovës dhe shërbimin në Forcat e Sigurisë të Kosovës. sipas paralajmërimeve, e pas leximit të dytë, do të miratohen në pako deri në fund të vitit.

Këto projektligje u votuan nga dy të tretat e deputetëve të pranishëm, pas largimit para votimit të përfaqësuesve të Lista Srpska, e deputeti Igor Simić, të cilët e kundërshtuan këtë.

Fatmir Xhelili, deputet i Partisë Demokratike të Kosovës tha se Lista Srpska nuk përfaqëson mendimin e të gjithë serbëve rreth themelimit të ushtrisë dhe në këtë kontekst rikujtoi se aktualisht në Forcat e Sigurisë të Kosovës ka edhe përfaqësues të komunitetit serb.

Transformimi i Forcës së Sigurisë të Kosovës është paraparë në tri faza dhe do të zgjas dhjetë vjet. Për ngritjen e kapaciteteve të ushtrisë së ardhshme nga buxheti i Kosovës, me ndihmën e vendeve që e kanë njohur shtetin e Kosovës, është planifikuar të investohen rreth 200 milionë euro.

Ushtria e ardhshme e e Kosovës parashihet të ketë gjithsej 8 mijë pjesëtarë, pesë mijë prej të cilëve do të jenë pjesëtarë aktivë, dhe do të jetë e pajisur me armatim ushtarak mbrojtjës. Misioni i kësaj ushtrie multietnike, krahas mbrojtjes së kufijve, gjegjësisht sovranitetit dhe integritetit, pronës dhe qytetarëve,, do të jetë edhe pjesëmarrja në misionet paqesore.

Ajo që do të e njëjtë është emërtimi Forca e Sigurisë së Kosovës, meqë për ndryshimin e emërtimit është i domosdoshëm edhe ndryshimi i Kushtetutës, që siç theksojnë zyrtarët kosovarë, kundërshtohet nga Lista Srpska.

Ndryshe, ish Ushtria Çlirimtare e Kosovës më 1999 u transformua në Trupat Mbrojtjëse të Kosovës, e më 2009 në Forca e Sigurisë së Kosovës.