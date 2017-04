Ministrja Tahiri takim me presidentin Nishani, bashkëpunim për integrimet euroatlantike

Ministrja për Dialog e Republikës së Kosovës, Edita Tahiri u takua me Presidentin e Shqipërisë, Bujar Nishani me të cilin biseduan për zhvillimet e fundit në të dyja shtetet si dhe rritjen e bashkëpunimit në kuadër të angazhimeve të përbashkëta për integrimet euroatlantike.

Në këtë takim që u zhvillua në Stamboll me rastin e pjesëmarrjes në Samitin ekonomik euroaziatik, ministrja Edita Tahiri vlerësoi lartë mbështetjen e Shqipërisë për forcimin e shtetit të Kosovës, rritjen e njohjeve si dhe përshpejtimin e integrimit të Kosovës në strukturat euroatlantike. Ajo theksoi se Shqipëria është krah i fuqishëm për Kosovën në rrugëtimin shtetëror dhe kombëtar, ndërkaq theksoi rëndësinë e thellimit të bashkëpunimit për të përballuar sfidat e reja të sigurisë për Kosovën, Shqipërinë por edhe gjithë rajonin.

Presidenti i Shqipërisë, Bujar Nishani theksoi se Shqipëria i gëzohet progresit që po bënë Qeveria e Kosovës për të zhvilluar shtetin në planin e brendshëm dhe të jashtëm, në të mirën e gjithë qytetarëve.

“Përparimet e Kosovës drejt integrimit evropian, nënshkrimi i Marrëveshjes Stabilizim Asocim janë tregues që Kosova është në rrugën e drejt. Shqipëria mbështet fuqishëm perspektivën euroatlantike të Kosovës dhe ne do jemi në një bashkëpunim dhe bashkërendim të veprimtarisë tonë së bashku për realizimin e këtij qëllimi madhor”, tha presidenti Nishani.

Gjatë këtij takimi u rikonformua rëndësia e bashkëpunimeve në fushat konkrete në të mirën e të dyja shteteve dhe kombit shqiptar në përgjithësi.

Gjatë qëndrimit në Stamboll, ministrja Edita Tahiri zhvilloi edhe një varg takimesh me qeveritar dhe politikan nga vende të ndryshme. Ajo u takua me Natiq Aliyev, ministër i Energjisë së Azerbajxhanit, me ish-ministrin e Mbrojtjes së Austrisë, Werner Fasslabend, ish zëvendëskryeministrin e Malit të Zi, Jusuf Kalamperovic, me deputetin e Parlamentit të Turqisë, Selahattin Minsolmaz, me një delegacion nga India të përfaqësuar nga Këshilli Ekonomik i Bizneseve, me Aziz Sahin, President i Këshillit Evropian të Bashkëpunimit të Bizneseve të Turqisë dhe i Iniciativës për Binjakëzimin e Qyteteve, etj.

Takimi me ish-ministrin e Mbrojtjes së Austrisë, Werner Fasslabend, ishte i veçantë për faktin se ai ka qenë Ministër i mbrojtjes së Austrisë në periudhën dhjetë vjeçare të çlirimit të Kosovës , ku biseda u përqendrua në evokim kujtimesh të bashkëpunimit nga ajo kohë, ndërsa ministrja Tahiri e falënderoi atë dhe Austrinë për gjithë mbështetjen për Kosovën, duke përmendur edhe faktin se Austria kontribuoi edhe me aplikimin për kodin telefonik shtetëror për Kosovën pranë ITU-së dhe se Kosova ka tashmë kodin e vet telefonik.