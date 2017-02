Ministrja Tahiri raportoi në Komisionin për Punë të Jashtme të Kuvendit

Ministrja për Dialog në Qeverinë e Kosovës, Edita Tahiri ka raportuar dje në Komisionin për Punë të Jashtme të Kuvendit të Kosovës, në lidhje me temën e bashkëpunimit rajonal, anëtarësimeve të Kosovës në organizata rajonale dhe ndërkombëtare dhe për kontributin e dialogut të Brukselit në këtë proces.

Gjatë fjalës së saj, ministrja Tahiri vuri në dukje zhvillimet dhe perspektivën e Kosovës në kuadër të bashkëpunimit rajonal, si dhe perspektivën integruese euroatlantike të saj.

Ministrja Tahiri tha se Kosova, nëpërmjet dialogut 6-vjeçar me Serbinë, të ndërmjetësuar nga BE-ja dhe mbështetjen e madhe të SHBA-së, ka synuar dhe synon ndërtimin e paqes dhe krijimin e fqinjësisë së mirë midis dy shteteve.

Ajo tha se dialogu i Brukselit ka kontribuar drejtpërsëdrejti në avancimin e Kosovës në rrugën e saj të integrimit evropian, duke nënshkruar MSA-në, si fazë e parë e integrimit.

Ministrja për Dialog, Edita Tahiri, ka theksuar se dialogu i Brukselit ka kontribuar për forcimin e pozicionit ndërkombëtar të shtetit të Kosovës dhe avancimin e agjendës euroatlantike të vendit tonë, duke hequr barrierat në këtë rrugëtim të Kosovës.

Si rezultat i dialogut të Brukselit dhe i plotësimit të standardeve të kërkuara evropiane, Kosova nënshkroi Marrëveshjen e Stabilizim Asocimit (MSA) me BE-në, si dhe nisi dialogun zyrtar me BE-në për reformat evropiane që lidhen me MSA-në. Kjo ishte një arritje historike për Kosovën si një proces që filloi më 2011, vetëm pasi Kosova u angazhua në dialogun e Brukselit.

Dialogu ndihmoi që edhe pesë vendet mos njohëse ta mbështesin MSA-në për Kosovën si dhe avancimet tjera.

Kosova po ashtu arriti të vendos lidhje zyrtare me NATO-n për herë të parë në historinë e vet, që është dëshmi se shteti jonë vlerësohet, pranohet si partnere serioze nga bashkësia ndërkombëtare.

Po ashtu, Kosova mori kodin telefonik shtetëror ndërkombëtar nga ITU më 15 dhjetor të këtij viti, për të cilën aplikoi Austria, duke forcuar kështu shtetësinë dhe pavarësinë ndërkombëtare në fushën e telekomit. Rëndësia ndërkombëtare lidhet edhe me faktin se për herë të parë një organizatë e OKB-së është në bashkëpunim zyrtar me shtetin tonë, që shënon një fillim të ri në raportet zyrtare me OKB-në.

Në planin e anëtarësimeve në organizata ndërkombëtare, dialogu i Brukselit ka ndihmuar në heqjen e pengesave për anëtarësim, prandaj si rezultat Kosova si shtet me të drejta të plota si shtetet tjera është anëtarësuar në shumë organizata ndërkombëtare dhe rajonale.

Vetëm gjatë vitit të kaluar dhe këtë vit, Kosova ka arritur të bëhet anëtare me të drejta të plota në Gjykatën e Përhershme të Arbitrazhit, Konventën Apostille, Asamblenë Parlamentare të Këshillit të Evropës, Egmont Grup të Njësive të Inteligjencës Financiare, Zyra Rajonale për Bashkëpunim Rinor, Shoqatën Ndërkombëtare të Prokurorëve, Odën Ekonomike Evropiane, Institutin Evropian të Standardeve të Telekomunikacionit, Shoqatën e Ombudsmenëve Mesdhetarë, Këshillin Ndërkombëtar të Muzeve, Byronë Ndërkombëtare të Ekspozitave, anëtare e EUROSTAT-it. Kosova është pjesë e Asamblesë Parlamentare të NATO si dhe merre pjesë në takimet Kartës së Adriatikut A5 për çështjet e sigurisë.

Ndërsa që nga viti 2012 kur është arritur Marrëveshja e Brukselit për bashkëpunime rajonale, Kosova është bërë anëtare e të gjitha organizatave relevante rajonale si Banka Botërore, Fondi Monetar Ndërkombëtarë, Këshillin për Bashkëpunim Rajonal (RCC), Iniciativa Rajonale për Migrim, Azil dhe Refugjatë (MARRI) , Procesin e Bashkëpunimit të Evropës Juglindore (SEECP), Shkollën Rajonale për Administratë Publike (ReSPA), anëtare e Bankës Zhvillimore të Këshillit të Evropës,Komisionin e Venedikut të Këshillit të Evropës, Fondi i Ballkanit Perëndimor, Procesi i Berlinit (Ballkani Perëndimor 6).

Kosova është anëtarësuar në gjitha organizatat e rëndësishme ndërkombëtare për sportin, përfshirë edhe Komitetin Olimpik botëror, ndërsa pjesëmarrja e parë në lojërat olimpike në Rio 2016 ia solli Kosovës medaljen e parë të artë. Anëtarësimi i Kosovës në UEFA dhe FIFA i ka mundësuar Federatës së Futbollit të Kosovës që për herë të parë të luaj në ndeshjet kualifikuese për Kupën e Botës që do të zhvillohet në Rusi në vitin 2018. Gjithashtu Kosova u bë anëtare në Federatën Ballkanike të Volejbollit (BVA), Federatën Ndërkombëtare të Basketbollit, Federatën Evropiane të Kick-Boksit, në Federatën Ndërkombëtare të Skijimit.

Diplomacia është shfrytëzuar edhe për marrjen e mbështetjes ndërkombëtare për qëndrimet e Qeverisë së Kosovës në dialogun e Brukselit. Bashkëpunim të veçantë kemi zhvilluar me Qeverinë Amerikane dhe Ambasadën Amerikane në Kosovë, pastaj me Gjermaninë, Austrinë, Mbretërinë e Bashkuar dhe shumë vende tjera.

Ministria e Dialogut është angazhuar në veprimtari diplomatike me argumentin se Kosova është palë konstruktive në dialogun e Brukselit së dëshmon përcaktimin për paqe dhe stabilitet e fqinjësi të mirë në rajon dhe Evropë, prandaj duhet të shpërblehet për ardhmërinë e saj euroatlantike. Ky argument është përdorur sidomos me pesë vendet e BE-së që ende nuk e kanë njohur Kosovën, të cilat edhe i dhanë mbështetje Kosovës në proceset integruese euroatlantike përmes votimit për MSA-në, votimit të kodit shtetëror telefonik në organizatën e OKB-së për telekom, ITU si, për vendosjen e lidhjeve zyrtare me NATO-n dhe shumë anëtarësime në organizata ndërkombëtare që Kosova i ka arritur gjatë vitit.

Tahiri tha se një prej qëllimeve të këtij dialogu ka qenë heqja e barrierave që Kosova i ka pasur në rrugën e anëtarësimit në organizata rajonale. Të arritura të tjera, ministrja Tahiri konsideroi shuarjen e strukturave paralele në veri të vendit, në fushat në të cilat janë arritur marrëveshjet, vendosjen e kufirit ndërshtetëror midis dy vendeve dhe vendosjen e autoriteteve në pikë-kalimet kufitare në veri. E arritur tjetër e këtij dialogu, Tahiri potencoi edhe pajisjen e Kosovës me kodin telefonik të saj.

Në fazën finale të këtij dialogu, sipas saj, tema të diskutimit janë njohja reciproke, demarkacioni i kufirit midis Kosovës dhe Serbisë, temat e reparacionit të luftës, pensionet, depozitat bankare, dëmet kulturore e fetare, ndërsa në kryeagjendë është tema e të pagjeturve dhe pasojat tjera të luftës, që Serbia duhet t’i kompensojë.

“Udhëheqësit e shtetit të Kosovës kanë vendosur të hyjnë në këtë proces paqësor, i cili, sipas nesh, synohet të rrumbullakësohet me njohje reciproke midis dy shteteve, sepse ne konsiderojmë se vetëm njohja reciproke është faktor përcaktues për marrëdhënie fqinjësore”, theksoi ministrja Tahiri.

Anëtarët e komisionit nga radhët e grupe parlamentare në pozitë, përgëzuan ministren për këto arritje dhe parashtruan disa pyetje për të cilat Ministrja Tahiri u përgjigj.

Kryetari i komisionit, Elmi Reçica, falënderoi ministren Tahiri për sqarimet dhe anëtarët e komisionit për kontributin e tyre në këtë diskutim.