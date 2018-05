Ministrja Hoxha takon ambasadorin Sardi për çështjen e liberalizimit të vizave

Në kuadër të takimeve me fokus në çështjen e liberalizimit të vizave, Ministrja e Integrimit Evropian, Dhurata Hoxha, sot ka takuar ambasadorin e Republikës së Italisë në Kosovë, Piero Cristoforo Sardi.

Ministrja Hoxha, theksoi të arriturat dhe sfidat e procesit, duke vënë në spikamë luftimin e krimit të organizuar dhe korrupsionit si dhe përkushtimin e zbatimit të rekomandimeve nga Raporti për vendin.

“Angazhimi ynë është maksimal që të plotësojmë kriterin e liberalizimit të vizave.Ne ia kemi arritur dhe presim së shpejti sinjale pozitive për të arriturat tona. Por, me kaq nuk përfundon angazhimi ynë, liberalizimi i vizave do të lehtësoj procesin e mëtejmë integrues duke përmirësuar komponentët e veçantë si zhvillimin ekonomik, rritja e aftësisë konkurruese, arsimimin dhe aspekteve tjera me prioritet”, theksoi ministrja Hoxha, duke shtuar se Italia, ishte krah Kosovës andaj pret që edhe më tej të ketë përkrahje në Bruksel por edhe instancat tjera.