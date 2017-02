Hoxha: Reforma në drejtësi përmes rritjes së llogaridhënies prioritet për 2017

Në takimin me ambasadorët e akredituar në Republikën e Kosovës, ministrja e Drejtësisë, Dhurata Hoxha, ka mbajtur një fjalë rasti ku ka thekuar rëndësinë e zbatimit të agjendës evropiane të reformave në drejtësi, duke qenë të përkushtuar që ajo të realizohet sa më parë.

Rishikimi funksional, është projekti madhor i Ministrisë, janë hartuar termat e Referencës dhe janë objekt diskutimi me USAID-in, si partnerin tonë kryesor në këtë proces, theksoi ministrja Hoxha.

“Gjatë javëve të ardhshme do të nënshkruhet memorandumi i mirëkuptimit me të gjitha institucionet relevante të sektorit të sundimit të ligjit, që do të jenë pjesë e rishikimit funksional. Qëllimi i këtij procesi është që të rishikohet legjislacioni duke marrë për bazë praktikat më të mira, në mënyrë që të adresohen sfidat dhe vështirësitë në këtë fushë, si dhe të eliminohen mangësitë e mundshme. Reforma në drejtësi përmes rritjes së llogaridhënies prioritet imi për vitin 2017”, theksoi ministrja Hoxha.