Ministrja Hoxha, merr titullin “Doktor Nderi” në SHBA

Ministrja e Drejtësisë, Dhurata Hoxha, u nderua me titullin “Doktor Nderi-Honorary doctorate”, në Universitetin Graceland, në Lamoni, të shtetit Iowa-ShBA. Në këtë solemnitet morën pjesë drejtuesit e Universitetit, Graceland, John Sellars, drejtori i bordit të Universitetit, Harry Ashenhurst, ish Ambasadori, John Menzies, personalitetet tjera akademike të këtij universiteti si dhe studentët e gjeneratës së 120-të.

Në fjalimin solemn me rastin e fillimit te vitit akademik, në prani të studentëve të vitit të parë të këtij universiteti, ministrja Hoxha theksoi se para 13 viteve ka qëndruar ulur në të njëjtin vend si studente, duke përshkruar rrugëtimin e saj, regjistrimin, rrugën pas diplomimit dhe rrethanat e Republikës së Kosovës.

“Këtu, në Lamoni, gjeta një komunitet me njerëz të mirë, vend të cilin me shumë krenari e quaj shtëpi timen të dytë, vend dhe komunitet i cili më fuqizoi vlerat e ndershmërisë, integritetit dhe respektit për komunitetin”, theksoi ministrja Hoxha, duke shtuar se kujton me krenari edhe profesorët që me plot përkushtim, promovuan vlerat më të mira që e bëjnë Amerikën të madhe.