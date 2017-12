Ministrja Hoxha kërkon përfshirjen e Kosovës në planet e zgjerimit

Ministrja e Integrimit Evropian, Dhurata Hoxha, në seminarin me temë “Rëndësia e politikës së jashtme dhe të sigurisë Drejtimi i vendeve aspiruese me CFSP të BE-së: Sfidat dhe mundësitë” ka thënë se për Kosovën, rruga është e qartë, anëtarësimi në BE.

“Ne jemi të vetëdijshëm se procesi është sfidues dhe kërkon shumë punë dhe reforma për t’u ndërmarrë dhe Qeveria e Kosovës ka shprehur angazhimin e saj për këtë rrugë përpara”, ka theksuar ministrja Hoxha e cila tutje ka shtuar se beson fuqishëm se pjesa më e rëndësishme ku Bashkimi Evropian duhet të përqendrojë politikën e saj të jashtme është procesi i zgjerimit. Përfshirja e më shumë vendeve në familjen evropiane do t’u mundësojë vendeve të tilla që të arrijnë jo vetëm reformat në ekonomi por edhe forcimin e demokracisë dhe sundimin e ligjit. Politika e zgjerimit të BE duhet të shihet si një mekanizëm për ta bërë familjen e BE më të plotë dhe më të qëndrueshme. Në këtë drejtim, ne presim që institucionet e BE-së do të sigurojnë një rrugë të qartë të Kosovës dhe vendeve të tjera të Ballkanit Perëndimor në perspektivën e BE. BE duhet ta konsiderojë zgjerimin si një mundësi për të bashkuar të gjitha vendet e Evropës, pasi që në këtë fazë uniteti duket më i rëndësishëm se kurrë”, ka thënë ministrja Hoxha.

Ministrja Hoxha ka theksuar se jemi të vetëdijshëm për shumë sfida me të cilat ballafaqohet BE, duke na treguar se puna e institucioneve të BE-së janë shumëdimensional. Është e qartë se BE duhet të përqendrohet më shumë në forcimin e politikës së saj të përbashkët të jashtme dhe sigurisë.

Ndërsa duke folur për forcimin e rendit dhe ligjit në Kosovë, Ministrja ka vënë në pah se forcimi i sundimit të ligjit dhe sigurisë së brendshme është detyra kryesore e Kosovës në veçanti dhe vendet e Ballkanit Perëndimor në përgjithësi.