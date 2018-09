Tahiri e konsideron presionin ndaj institucioneve të drejtësisë të papranueshëm

Përmes një komunikate, ministri i Drejtësisë, Abelard Tahiri, fton bartësit e funksioneve publike dhe politike që të rezervohen plotësisht nga komentimi politik i punës së gjyqësorit dhe prokurorisë.

“Drejtësia është garancia e shenjtë e të gjithëve, se askush nuk është mbi ligjin dhe ligji nuk i shërben as institucioneve ndaras, as pushtetit ndaras, dhe as qytetarëve ndaras, por është neutral dhe i barabartë për të gjithë edhe atëherë kur jemi fajtorë edhe atëherë kur na çliron nga barra e fajësisë. Ky është parimi themelor që duhet të na udhëheq të gjithëve drejt konsolidimit të drejtësisë në të cilën besojmë pa asnjë hezitim”, thaTahiri.