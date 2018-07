Microsoft lanson Surface Go të ri

Me peshë vetëm 1.15 pounds (0.52 kg) dhe i hollë 8.3 mm, Surface Go përmbledh një performancë që mund ta bartni me vete në një pajisje 10. Duke filluar nga 399 dollarë amerikan që është çmimi i sugjeruar nga prodhuesi, ai paraqet një pikë të re hyrëse për familjen Surface, duke mbajtur cilësitë kryesore që e definojnë atë.

Surface Go ofron një ekran me cilësi të lartë PixelSense që e mundëson përdorimin e lapsit Surface me 4096 nivele të ndjeshmërisë së shtypjes, paralaks të ulët lapsi, kohë të shkurtër reagimi, dhe precizitet për marrje shënimesh, vizatim dhe dizajn me ndihmën e kompjuterit.

Pajisja e cila mundësohet nga procesori Inter Premium Gold 4415Y, me dizajn të mrekullueshëm, ofron deri në nëntë orë bateri.

Surface Go ka tastierë ergonometrike e cila u ofron përdoruesve përvojën më të mirë ndonjëherë dhe ka tastierë ekstra për udhëtim.

Ekrani mund të rrotullohet 165 shkallë dhe mund ta shndërroni nga tableti në studio shumë lehtë, dhe ka një kamerë Windows Hello e cila mundëson kyçje të sigurt përmes njohjes së fytyrës.

Surface Go ka edhe vende për portet që ju nevojiten, duke përfshirë Surface Connect për mbushje, USB-C 3.1 për të dhëna, video dhe mbushje, vendin për kufje, dhe lexues të çipit MicroSD për shtim të hapësirës.

Surface Go fillimisht mund të porositet në SHBA, Kanada, Australi, Zelandën e Re, Mbretërinë e Bashkuar, Irlandë, Francë, Gjermani, Austri, Belgjikë, Luksemburg, Holandë, Zvicër, Danimarkë, Finlandë, Norvegji, Suedi, Poloni, Itali, Portugali dhe Spanjë.

Në javët në vazhdim, Surface Go do të jetë në dispozicion për porositje edhe në japoni, Singapor, Kore, Tajvan, Malajzi, Tajlandë, Hong Kong, dhe Kinë, me më shumë tregje që do të pasojnë.