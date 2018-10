Microsoft krijon pagesa tri-vjeçare për performancën e LinkedIn

Dy vite pasi Microsoft i pagoi 27 miliardë dollarë për LinkedIn, blerja e vet më e shtrenjtë ndonjëherë, kompania po përpiqet ta lidhë performancën e faqes së vet të rrjetit profesional me pagesën e drejtorit ekzekutiv Sataya Nadella.

Në një varg rregullimesh të bëra javën e kaluar, Microsoft tha se aktiviteti në LinkedIn do të jetë një faktor në atë se sa do të paguhen Nadella dhe katër shefat tjerë kryesor të kompanisë, duke e përfshirë zyrtarin kryesor për financa Amy Hood. Është dëshmia e fundit që Microsoft e konsideron LinkedIn-in si aset shumë të rëndësishëm meqë kërkon rritje të kanaleve jashtë bizneseve të saj bazë.

Sipas dokumentit, “numri i herave që anëtarët e kyçur e vizitojnë LinkedIn-in, të ndara me gjysmë ore joaktivitet”, në desktop dhe pajisje mobile do të vlerësohet gjatë një periudhe 3 vjeçare për të ndihmuar në përcaktimin e numrit të çmimeve të performancave të aksioneve (PSA) që do t`i ndahen Nadella-s, Hood-it dhe shefave tjerë – Jean Philippe Courtois dhe Peggy Johnson, të cilët janë nënpresidentë dhe Zyrtarit Kryesor Ligjor Brad Smith.

Në këtë grup nuk janë përfshirë Shefi Ekzekutiv i LinkedIn-it Jeff Weiner apo bashkëthemeluesi miliarder Reid Hoffman i cili është në bordin e Microsoft-it.

Nadella i ka fituar 25.8 milionë dollarë për vitin fiskal 2018, nga një kombinim i rrogës, bonuset dhe çmimet e aksioneve. PSA-ja, është një lloj çmimi i ekuitetit, i llogaritur për 32.5 përqind të pagës së tij totale, dhe gjithashtu e përfaqëson një përqindje të rëndësishme të pagës së drejtorave tjerë.

Kur performanca e LinkedIn-it veçse po gjurmohet, pagesa e lidhur me sesionet e LinkedIn nuk do të bëhet deri më 2020 dhe do të bazohet në performancën 3 vjeçare.