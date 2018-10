Microsoft e përditëson laptopin hibrid Surface Pro 6

Microsoft është duke e rifreskuar tabletin e vet hibrid Surface Pro . Është bërë pothuaj se një vit e gjysmë prej kur Surface Pro ishte përditësuar për herë të fundit, dhe në rifreskimin e tashëm, Microsoft i ka shtuar procesorët e Intel-it 8th Gen dhe një variant me ngjyrë të zezë. Është hera e parë në së paku pesë vite që e kemi parë Microsoft-in ta përdorë ngjyrën e zezë në Surface Pro që prej lansimit të Surface Pro origjinal dhe Surface Pro 2.

I tërë Surface Pro 6 është i mbuluar nga ngjyra e zezë mat, dhe tastierën mund ta merrni me ngjyra të ndryshme si zakonisht. Ngjyrimi i zi i Microsoft-it nuk është shtesa e vetme. Shefi i Microsoft Surface, Panos Panay, thotë se kompania e ka ndryshuar brendinë e Surface pro 6 dhe e ka përmirësuar sistemin e ftohjes. Kjo do të thotë se Surface Pro 6 tani mundëson procesorë quad-core, dhe Microsoft pohon se do të jetë 67 përqind më i shpejtë sesa modeli paraprak.

Dizajni i ri i brendshëm duhet ta përmirësojë edhe jetëgjatësinë e baterisë. Microsoft thotë se Surface Pro 6 do ta mbajë baterinë për 13.5 orë. Përkundër ridizajnimit të pjesës së brendshme, pjesa e jashtme duket mjaft e njohur. Ende peshon 0.77 kg, dhe ka të njëjtin ekran 12.3 inç dhe deri në 16GB RAM memorie brenda.

Fatkeqësisht, Surface pro 6 do ta ketë të njëjtën lidhje dhe dizajn të jashtëm sikurse modeli ekzistues, që do të thotë se ende nuk ka porte për USB-C. Microsoft thotë se Surface Pro 6 do të ketë çmim fillestar prej 899 dollarësh me procesor Intel Core i5, dhe do të jetë në dispozicion më 16 tetor.