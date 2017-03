Mësimdhënia edhe kërkon, edhe kërkohet nga “bota” femërore

Time Maraj që punon qe 42 vite si mësuese në shkollën fillore “Hysni Zajmi” në fshatin Vrellë të Istogut thotë që këtë profesion e ka zgjedhur me dëshirë dhe dashuri.

“Jam shumë e kënaqur me punën që bëj me nxënës, si dhe ndiej kënaqësi të madhe teksa punoj me fëmijë, ndonëse është një punë me shumë përgjegjësi dhe duhet shumë përkushtim”, thotë Maraj.