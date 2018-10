Merdarë: Një pikëkalim IBM pjesërisht funksional

Pikëkalimi i ri i integruar Merdarë, kalimi më frekuentues mes Kosovës dhe Serbisë, pjesërisht ka filluar nga puna në fillim të tetorit të këtij viti. Policia dhe Dogana e Kosovës janë vendosur në objektet e reja në drejtim të daljes nga Kosova, ndërkohë që dogana e e Serbisë është ende në barakat e vjetra. Ana tjetër, në drejtim të hyrjes në Kosovë, ende është duke u punuar.

Edhe pse sipas planit të Bashkimit Evropian, që financon ndërtimin e pikëkalimeve të integruara, në maj të këtij viti është dashur të hapej pikëkalimi më frekuentues mes Kosovës dhe Serbisë- Merdarë, kjo ndodhi vetëm në fillim të tetorit.

Zaten, në dalje nga Kosova, policët dhe doganierët kosovare janë vendosur në objektet e sapondërtuara, është hapur edhe një korsi për automobile dhe një për kamionë dhe autobus, ndërkohë që policët dhe doganierët e Serbisë ende gjenden në objektet e vjetra.

Siç merret vesh jozyrtarisht, edhe ata kanë hyrë në objektet e reja, por aty kanë qëndruar vetëm një ditë të pakënaqur me kushtet në të cilat është dashur të punojnë dhe janë kthyer në objektet e vjetra.

Nga ana kosovare, theksojnë se pikëkalimi edhe kështu pjesërisht i hapur do të përshpejtojë kalimin e njerëzve dhe mallrave, meqë në këtë pikëkalim rëndom janë kolonat kilometërshe, kështu që udhëtarët dhe transportuesit presin edhe nga disa orë për të kaluar nga një anë në tjetrën.

Përkundër disa tentimeve për të kuptuar se çfarë është problem më i ri dhe pse policët dhe doganierët serbë nuk gjenden në objektet e reja, e vetmja që kemi arritur të mësojmë jozyrtarisht, është se objektet që janë ndërtuar nuk janë në harmoni me marrëveshjen nga Brukseli.

Ndryshe, Marrëveshja mbi Pikëkalimet e Integruara mes Beogradit dhe Prishtnës, është arritur në kuadër të dialogut të Brukselit, më 21 prill 2015.

Mosmarrëveshje rreth kësaj marrëveshjeje kanë filluar menjëherë pas nënshkrimit të saj. Derisa nga ana kosovare është pohuar se në Bruksel është arritur marrëveshja për ndërtimin e gjashtë “pikëkalimeve të përhershme kufitare sipas modelit IBM”, “Zyra e Qeverisë së Serbisë për Kosovë e Metohi” ka njoftuar atëbotë se me “partnerët nga BE” vazhdon me punën në projektin për të cilin janë marrë vesh më herët të “zgjerimit të kalimeve ekzistuese administrative” (ndërtimi i korsive shtesë, parkingjeve dhe përmirësimeve të ngjashme teknike) që, siç konsideron kjo Zyre, “do të mundësojë qarkullimin më të shpejtë të njerëzve dhe mallrave mes Serbisë qendrore dhe KiM”.

Gurthemeli për pikëkalimin e përhershëm kufitar i ashtuquajturi IBM, në bazë të marrëveshjes së Brukselit, si theksohet në dokumentet e Bashkimit Evropian rreth lirisë së lëvizjes, të arritur qysh më 2011 mes Beogradit dhe Prishtinës, është vënë në Merdarë, më 16 shkurt 2017.

Në vënien e gurthemelet morën pjesë përfaqësuesit më të lartë të institucioneve të Kosovës, kryeministri i atëhershëm Isa Mustafa, kryetari Hashim Thaçi, kryetari i Kuvendit Kadri Veseli, ministrat në Qeverinë e Kosovës, shefja e Zyres së BE-së në Kosovë Nataliya Apostolova, Alexandra Papadopoulou, shefja e EULEX-it, koordinatori kryesor i Agjencisë për Zhvillim i OKB-së, Andrew Russell dhe dhjetëra përfaqësues të ambasadave të huaja në Prishtinë, sikur edhe përfaqësuesit e Policisë së Kosovës, doganës, Agjencisë të Ushqimit dhe Veterinës. Atëherë nga ceremonia është dhënë porosia se ky pikëkalim përbën përkushtimin e Kosovës dialogut dhe raporteve të mira ndërfqinjësore.

Ajo që është interesant, është se në titullin e kumtesës për shtyp të Zyrës së Bashkimit Evropian rreth kësaj ceremonie, që u është përcjellur mediave në gjuhën serbe, është përdorur termini “kufi” e jo edhe “kalim administrativ”, siç i quajnë zyrtarët serbë pikëkalimet mes Kosovës dhe Serbisë, dhe siç shkruan në dokumentet zyrtare të BE-së për shkak të vendeve anëtare që nuk e kanë pranuar pavarësinë e Kosovës.

Në vënien e gurthemelit, është thënë se pikëkalimi i ri do të jetë krejtësisht funksional për 18 muaj dhe se Bashkimi Evropian në ndërtimin e tij, por edhe të kalimit Bërnjak dhe Mutividodë ka investuar 9.42 milionë euro, ndërkohë që, siç është pohuar atëbotë, pikëkalimet në anën e Serbisë do të financojë Zyra e BE-së në Beograd.

Sipas planit të Bashkimit Evropian dhe UNOPS-it, sipërfaqja e pikëkalimit të rij do të jetë 6,806 metra katrorë, hapësira e gjelbërt do të shtrihet në 14,058 metra katrorë, e sipërfaqja e parkingut dhe rrugës për lëvizjen e autromjeteve dhe këmbësorëve, 25,397 metra katrorë. Automjetet do të qarkullojnë në pesë korsi nga të dy anët.

Zëvendësshefi i Misionit të EULEX-it në Kosovë, Bernd Thran, në janar të këtij viti vizitoi punimet në ndërtimin e pikëkalimit dhe atëherë deklaroi se kujdes i veçantë do të kushtohet që ky kalim të ketë edhe karakteristika të caktuara ekologjike.

“Mbi pullazet e objekteve administrative do të vendoset edhe një sistem i madh i paneleve solare që verës do të mund të furnizojnë me energji elektrike tërë kalimin, 24 orë në ditë”, kishte thënë atëbotë Thran, duke spjeguar se uji që përzihet me benzinën dhe ndotësit e tjerë do të çohet në sistemin e filtrimit natural të ujit. “Uji do të mblidhet në kënetë ku do të mbillen bimët që shpërbëjnë ndotësit dhe pastrojnë në mënyrë natyrale ujin”, kishte thënë Thran.

Derisa po priten panelët solarë dhe mbjellja e bimëve që shpërbëjnë ndotësit, udhëtarët edhe tutje presin në kalimin Merdarë edhe nga njëra edhe nga ana tjetër, rrallëherë më pak se një orë, e gjatë vikendeve, në muajt e verës dhe në prag të festave në vendet evropiane, ku sipas statiskave jetojnë rreth 700 mijë qytetarë të Kosovës, edhe nga disa orë.

