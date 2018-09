Mënyrat si ta stërvitësh trurin që të mësosh më shpejt e të mbash mend më shumë

Ju shkoni në palestër për të stërvitur muskujt. Ju dilni jashtë për të vrapuar apo për ecje në natyrë. Ose, ndoshta nuk e bëni asnjërën nga këto, mirëpo do kishit dëshiruat të ushtronit më shumë.

Epo, tani do të paraqesim disa mënyra si të stërvitni një prej pjesëve më të rëndësishme të trupit tuaj: trurin.

Punoni me kujtesën

Praktika e të mbajturit mend e ngjarjeve që kanë ndodhur e më pas diskutimi i tyre me të tjerët është mbështetur nga disa studime lidhur me ushtrimet e trurit. Cila është mënyra më e thjeshtë për të mbajtur mend? Përsëritja. Përsërit informacionet e reja dhe do e kesh më lehtë t’i mbash në mend.

Mësoni diçka të re

Sa më shumë t’a përdorësh trurin aq më mirë do të funksionojë. Mësimi i një gjuhe të re të ofron një mënyrë ndryshe të të menduarit dhe poashtu një mënyrë të re për ta shprehur vetën.

Bëni ushtrime

Aktivitetet fizike nuk ndihmojnë vetëm me trupin por edhe me trurin.

Kaloni kohë me të afërmit tuaj

Të flasësh me të tjerët të ndihmon të mendosh më qartë dhe poashtu të bën të ndihesh më mirë.

Hani çokolladë

Ndoshta nuk e keni ditur por çokollada ju rigjallëron trurin. Ju ndihmon të mësoni më shpejt e të mbani mend më mirë.

Tani që e dini si të stërvitni trurin, filloni t’i aplikoni këto metoda dhe të bëheni shumë të mençur.