Mënyra më e mirë për t’i dhënë fund një lidhjeje, sipas ekspertëve

E vërteta është se ndarjet nuk janë të lehta për asnjë person. Por nëse jeni ju ata që doni të lini dikë, ka disa gjëra që mund t’i bëni për ta bërë më pak të dhimbshme si për juve ashtu edhe për partnerin. Ja mënyrat më të mira për t’u ndarë me dikë sipas ekspertëve të lidhjeve:

Thoni të vërtetën, por mos jini të vrazhdë

Nëse po i jepni fund një lidhjeje, ia keni borxh personit tjetër t’ia shpjegoni se pse, thotë Rachel Sussman, psikoterapeute. Në mënyrë ideale, arsyeja që jepni nuk do të duhej ta trondiste personin tjetër sepse është diçka që e keni diskutuar në të kaluarën dhe jeni munduar ta zgjidhni, shton Sussman. Ekspertët pajtohen se është gjithashtu e rëndësishme t’i zgjidhni fjalët me kujdes.

Thuajeni ballë për ballë

Të dy ekspertët Sussman dhe Winch thonë se ndarjet ballë për ballë janë më të kujdesshme dhe më të matura dhe është më së miri të ndodhin në një vend privat.

Jini të sigurtë

Shumë shpesh, personi që i jep fund lidhjes ka pendesa pasi ndahet, gjë që shkakton një situatë të rrëmujshme dhe të dhimbshme. “Kaloni kohë duke kërkuar veten, duke shkruar në ditar, dulke folur me një mik të mirë apo anëtar të familjes apo duke folur me një ekspert të lidhjeve, për t’i pasur mendimet e qarta,” thotë Sussman.

Lini ata të vendosin nëse duan të kontaktojnë me ju

Mund të duket si gjest i mirë të kontrolloni si është ish-partneri juaj apo të mbani një raport shoqëror pas ndarjes, por rezistoni këtij impulsi. Ekspertët thonë se personi që e keni lënë është ai që duhet të vendosë se kur dhe nëse do të kontaktojë sërish me ju dhe teorikisht kjo do të duhej të ndodhte pasi që të dy t’i keni vazhduar jetët tuaja.