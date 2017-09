Me sloganin “Mbas verës, vjen vera “, ka filluar edicioni i 16’të i “HardhFestit” në Rahovec

Në prani të shumë zyrtarëve të nivelit qendror, lokal dhe atyre ndërkombëtar, ka filluar sot edicioni i 16’të i festivalit tani më tradicional, gjithëkombëtar dhe ndërkombëtar i vjeljes së rrushit i cili për të tretin vit me radhë është duke u njohur me emrin “HardhFest, ndërsa këtë vit ky festival është duke u organizuar nën sloganin “Mbas verës, vjen vera”.

Kryetari i Komunës së Rahovecit Idriz Vehapi, në fjalën e tij ka thënë se po shënojmë sot një ngjarje të rëndësishme të jetës tonë në Rahovec: fillimin e vjeljes së rrushit. Ky akt, vit pas viti po bëhet edhe më madhështor, sepse po e nisim me festivalin “HardhFest”, me të cilin po e ndajmë gëzimin për tokën dhe vreshtat tona bashkë me ju, me qytetarët e gjithë Kosovës e më gjerë.

Qyteti ynë sot ka hapur dyert e konakut për të gjithë qytetarët e Kosovës, Shqipërisë, Maqedonisë e më gjerë dhe sofrën do ta mbaj shtruar për katër ditë me radhë për t’ju pritur siç ka qenë zakon të pritën miqtë gjithmonë. Ju do të mund të shijoni rrushin, verën, rakinë dhe shumë produkte tjera të rrushit. Do të mund të argëtoheni me muzikë të zgjedhur, me gara e aktivitete tjera të shumta që janë paraparë për këtë festë.

Ndërsa në emër të këshillit organizativ ka folur nikoqirja e festivalit Djellza Jaha, e cila me këtë rast ka falënderuar të gjithë pjesëmarrësit dhe ata të cilët kanë bërë të mundur realizimin e këtij festivali.

Me mirënjohje sot janë shpërblyer fermerët dhe verëtarët më të mirë, mirënjohje këto të cilat janë shpërndarë nga Kryetari i Komunës Idriz Vehapi.

Organizimi i festivalit ka për qëllim promovimin e kulturave bujqësore, respektivisht vreshtave, rrushit si dhe produkteve të rrushit, festivali do të zgjat nga data 7 deri me 10 shtator.