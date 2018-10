Më shumë se 70 emoji-s të rinj do të vijnë në iOS 12.1

Më shumë se 70 emoji-s të rinj së shpejti do të vijnë në iPhone, iPad, Apple Watch dhe Mac, duke përfshirë karaktere të reja me flokë të kuqe, ngjyrë hiri dhe kaçurrela, një emoji i ri për njerëzit e këqinj, më shumë fytyra emotive të buzëqeshura dhe emoji shtesë për kafshë, sporte dhe ushqim. Emoji-t e reja janë në dispozicion në parapremierat dhe edicionet beta të iOS 12.1, dhe do të jenë në dispozicion në përditësimet e ardhshme të softverit për iOS, MacOS, dhe watchOS.

Emoji-t përdoren për të komunikuar nga njerëzit në mbarë botën. iOS 12.1 sjell edhe më shumë karaktere në tastierë që i përfaqësojnë më mirë përdoruesit global, duke përfshirë emoji të reja për tortën në formë hëne, zarf të kuq për dhurata dhe hajmali.

Fansat e sportit do të kenë emoji shtesë për Softball (lojë e ngjashme me Basketbollin që luhet me top më të madh dhe më të butë), Frisbi (lojë me disk plastike), dhe Lacrosse (lojë me shkopinj të gjatë me rrjetë në fund për ta kapur topin dhe për ta hedhur në pëpjekje për të shënuar gol), dhe avanturierët do të kënaqen me karakteret për bagazh, hiking, e të tjera.

iOS 12.1 ka dhe karaktere të bukura të mushkonjave, kangurëve, akrepit, papagallit dhe të tjera.

Mijëra emoji janë në dispozicion në iOS, watchOS, dhe macOS, që përfshijnë fytyra emotive të buzëqeshura, karaktere me gjini të pacaktuar, opsione të ndryshme për veshje, lloje ushqimi, kafshë, krijesa mitike dhe të tjera. Karakteret e reja emoji janë krijuar bazuar në karakteret e aprovuara në Unicode 11.0. Apple është duke punuar me Bashkësinë e Unicode (set karakteresh për të gjitha gjuhët) për të shtuar më shumë emoji-s me tema të aftësive të kufizuara në tastierë.