Më 12 maj fillon edicioni i 7-të i Festivalit Ndërkombëtar të Letërsisë-polip

Nësër, e premte, 12 maj, nisë edicioni i shtatë i Festivalit Ndërkombëtar të Letërsisë – polip. Ky edicion i polip-it vjen me një program i pasur leximesh e diskutimesh mbi letërsinë, ekzilin, dhe rolin e shkrimtarit e intelektualit në këtë ‘shekull të mosdurimit e fanatizmit’.

Pjesmarrës jan reth 30 shkrmtarë nga vende të ndryshme të botës, ndër të cilët edhe fituesi amerikan i çmimit Pulitzer, Gregory Pardlo, shkrimtari e intelektuali shqiptar Fatos Lubonja, shkrimtari i famshëm izraelit Nir Baram, shkrimtarja shqiptaro-siriane Aïcha Arnaout, artisti multimedial franko-kosovar Gani Jakupi, shkrimtari kosovar Arben Idrizi, muzicienti dhe poeti nga Serbia Kralj Qaqka dhe plot emra të tjerë shkrimtarësh e muzicientësh nga Zvicra, Shqipëria, Serbia, Gjermania, Greqia, Kroacia, Siria, Franca, Suedia etj.

Vec programit zyrtar të festivalit, sivjet kemi edhe dy aktivitete përcjellëse letrare që do të mbahen, njëri të premten në Mitrovicën veriore, në Këndin Amerikan atje dhe tjetri të hënën, në Bibliotekën Kombëtare të Kosovës.

Ndërsa, programi muzikor është gati pjesë e pandashme e festivalit polip. Sivjet në hapje, të premnten, do ta kemi këngëtaren fantastike nga Beogradi Ana Ćurčin, të shtunën do të jetë Kral Qaqka këngëtar e poet nga Serbia, por do të kemi edhe një prezentim të shkurtër të artistes Fatime Kosumi. Te dielen ndërsa do të performojnë duo e sapoformuar ‘tandem’ – Blerta Kosova dhe Oda Haliti.

Hyrja në të gjitha aktivitetet e festivalit polip është gratis. Përkthimi bëhet në gjuhën shqipe dhe angleze.

Ky edicion i festivalit polip mbështetet financiarisht nga Allianz Kulturstiftung, Goethe Institute, Ambasada Amerikane, Ambasada Austriake, Ambasada Franceze, Ambasada Suedeze, Traduki, Komuna e Prishtinës, Ministria e Punëve të Jashtme e Republikës së Kosovës. Qendra Multimedia mbështetet nga Zyra në Kosovë e Unionit Evropian.