Mbështetje e EPP-së për liberalizimin e vizave për qytetarët e Kosovës

Kryeministri i Republikës së Kosovës, Akademik Isa Mustafa është takur me presidentin e Partive Popullore Evropiane, Joseph Daul me të cilin bisedoi për perspektivën evropiane të Kosovës me theks të veqantë liberalizimin e vizave.

“Unë përsërita edhe një herë mbështetjen e EPP-së për liberalizimin e vizave për qytetarët e Kosovës. Qeveria Mustafa tashmë ka bërë një punë të mrekullueshme në këtë rrugë të rëndësishme dhe i uroj atij dhe popullit të tij të gjitha të mirat, që së shpejti ta përfundojnë këtë proces dhe të jenë në gjendje të udhëtojnë më lehtë nëpër Evropë. Do të jetë një hap i madh për rrugën e tyre evropiane!

Për më tepër ne biseduam edhe për rajonin e Ballkanit Perëndimor, rëndësinë për të siguruar stabilitet dhe marrëdhënie të mira fqinjësore” ka thënë kryetari i EPP-së, Daul pas këtij takimi me kryetarin e LDK-së, Isa Mustafa.